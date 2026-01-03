Joan Verdú viatja a Reiteralm per a preparar la Copa del Món d’Adelboden

Després d’uns dies de descans i entrenaments de físic a Andorra, l’esquiador Joan Verdú i tot l’equip tornen a les pistes d’esquí per a continuar la preparació de la pròxima cita de la Copa del Món, que se celebrarà a Adelboden (Suïssa), el dissabte, 10 de gener. Entrenaran a Reiteralm (Àustria), del 3 al 8 de gener. Abans de viatjar a Adelboden, Verdú realitzarà diverses sessions d’entrenament a l’estació austríaca de Reiteralm, habitual lloc de preparació per a l’andorrà, donades les bones condicions d’aquesta estació.
Els entrenaments seran fins el 8 de gener, des d’aquest dissabte, per a després viatjar a Adelboden, fer un warm up el dia previ, divendres 9, i tenir-ho tot enllestit per al dia de la cursa, dissabte 10. Els horaris a Adelboden seran matinals com habitualment, a les 10:30h la primera mànega, i a les 13:30h la segona.
49 punts WC, 23è a la general de gegant WC
Fins ara, Verdú ha sumat 49 punts de Copa del Món, gràcies als 22 que va fer a Sölden, on va ser 12è, i als 15 de Copper Mountain, on va acabar 16è, a més dels 12 que va afegir-hi amb la 19a posició a Alta Badia. Per altra part, tant a Beaver Creek com a Val d’isère l’andorrà no va poder puntuar en no finalitzar les curses. Amb els actuals 49 punts, Verdú és 23è a la classificació de gegant de la Copa del Món.
El calendari que resta
Aquesta serà la sisena cita de la Copa del Món de la temporada, i després d’Adelboden encara restaran les proves de Schladming (Àustria), el 27 de gener i nocturna, com habitualment es fa en aquesta estació; el 7 de març, a Kranjska Gora (Eslovènia); i les Finals de la WC a Lillehammer (Noruega), el 24 de març.
Abans, al mes de febrer, Verdú tindrà la cita dels Jocs Olímpics, el 14 de febrer.