Omar El Bachiri. Psicòleg

Tots tenim dies on estem esgotats o, simplement, no tenim ganes de fer res, només volem estirar-nos al sofà. Doncs, la abúlia és justament aquest comportament, però portat a l’extrem, és l’absència de voluntat, la falta d’interès en qualsevol cosa. La persona que la pateix viu en la apatia i es mou per inèrcia, com si fos un robot on les seves conductes estan programades per a reaccionar d’una manera determinada atès que, ha perdut la il·lusió i, això, es tradueix en la falta de motivació. Deixa d’interactuar socialment, només surt de casa per a anar a la feina, a l’escola i/o per a fer la compra, és a dir, per obligació. Igualment, si té parella sentimental també s’allunya d’ella, deixa de ser afectiva i, a sobre, perd la lívid, no vol ni parlar de mantenir relacions sexuals.

Per tant, sempre que no hi hagi un problema mèdic la solució per a no caure en aquest trastorn és no deixar de fer les activitats que ens aporten benestar. Després i continuant amb la mateixa dinàmica és imprescindible realitzar activitat física de manera regular, encara que només sigui caminar una hora diària. Hem d’entendre que el cos és mandrós per naturalesa perquè busca la supervivència i, per tant, quan menys energia gasti, més li en quedarà per al seu funcionament. Però, també té la capacitat d’adaptació i si l’acostumem a l’activitat física succeeix exactament igual, en voldrà encara més.

Un exemple és la lectura, quant més llegim, més ganes tenim de continuar amb la lectura o quan veiem una sèrie de televisió que ens enganxa, és començar i no para fins veure tota la temporada en pocs dies. Aleshores, amb l’exercici físic és similar, en quant comencem a fer-ne, l’organisme s’enganxa a ell i després ja no vol deixar-ho. Tanmateix, aquest dinamisme físic provoca que el cervell segregui certes substàncies químiques com per exemple la dopamina. El neurotransmissor que provoca la repetició de les conductes plaents i també que estiguem més atents i concentrats, evitant així l’automatisme i la inèrcia.





