A l’FC Andorra “li creixen els nans” al camp del Lugo, el cuer, però encara en treu un empat (2-2)

Els jugadors de l’FC Andorra celebrant el gol de Rubén Bover (FC Andorra)

Quan tot sovint s’està de pega, per una o altra cosa, hi ha una dita ancestral que diu que, fins i tot, “creixen els nans”. És el mateix que dir que pot passar allò que sembla impossible. Quelcom de similar li succeeix força vegades a l’FC Andorra, especialment davant de conjunts que sobre el paper no li són superiors. Aquest diumenge s’ha produït un nou exemple al camp del Lugo, el cuer de la lliga SmartBank.

Els tricolors visitaven, avui, la casa del Lugo, el darrer classificat, conjunt ja descendit. A més, venien avisats de l’últim partit disputat a l’Estadi Nacional contra el Mirandès. Partit que van perdre en el darrer sospir. Fins i tot, el tècnic Eder Sarabia va voler donar un toc d’atenció als seus jugadors per tal de reactivar-los. Doncs, pel vist en els primers compassos de l’encontre, res més lluny de la realitat.

Al minut 6, els locals ja s’avançaven en el marcador mitjançant Señé. Una vegada més tocava remar contracorrent i davant d’una formació que ja a dit adeu a la segona divisió. Encara bo que, força aviat, al 13, Rubén Bover empatava per a l’FC Andorra després d’una gran jugada de Germán. Però, en comptes d’encarrilar-se les coses, aquestes, encara es complicaven més amb l’expulsió d’Adrià Altimira al minut 27 de la primera part. El “deixeble” de Sarabia abandonava el camp amb vermella directa. Volia dir que, com ja ha passat algun altre cop, els del Principat havien de competir més d’una hora amb 10 jugadors. Finalitzada la primera meitat, el resultat era d’1 a 1. Amb l’empat es marxava cap als vestidors.





La represa, també de color vermell i amb més gols

Tornats del descans, s’havia de comprovar què hauria dit l’entrenador andorrà -que avui complia 100 partits com a tricolor- als seus futbolistes per tal de, com a mal menor, esgarrapar quelcom de positiu de terres gallegues, tot i jugar amb un home menys. D’entrada, Eder Sarabia, començava el segon temps amb el canvi d’Héctor Hevel pel golejador Rubén Bover. Però, a banda d’aquest fet, el partit encara havia d’oferir emocions de les fortes.

Quan tot just es portaven 5 minuts de la represa (50′), l’àrbitre expulsava un altre jugador. Ara del Lugo. Es tracta de Jordi Calavera. Amb l’expulsió, els gallecs realitzaven un triple canvi. Amb els minuts l’FC Andorra n’ha tingut alguna per a avançar-se en el marcador. És el cas de l’ocasió claríssima de Bakis que no ha pogut aprofitar o una d’Iván Gil, però que ha marxat fregant el pal. I, arribats a 20 minuts per a la fi del temps reglamentari, novament, els dos equips movien la banqueta amb la intenció d’obtenir quelcom de positiu sobre el terreny de joc.

Qui n’ha tret profit ha estat, ràpidament, el Lugo, al 77, amb un gol obra d’Alberto Rodríguez que posava el 2 a 1 en el lluminós. D’aquesta manera, els del Principat tornaven a estar contra les cordes. De poc servia -fins aquell moment- la major possessió de la pilota i la precisió en les passades. El cronòmetre corria i l’FC Andorra ho seguia intentant. I, era en un d’aquests intents que “els Tamarros” treien petroli quan ja semblava impossible. Al minut 85, un llançament de falta lateral tret per Héctor arribava a Iván Gil qui, sol a la frontal, no perdonava. El 2 a 2 pujada al marcador. No hi ha hagut temps per a més, al 93, l’àrbitre xiulava el final. Els andorrans -i encara bo- tornen cap a casa amb un puntet aconseguit al camp del cuer.