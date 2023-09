A la venda les entrades del cicle de musicals infantils d’Encamp

Cartell dels musicals infantils programats a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp posa a la venda les entrades dels tres musicals infantils que es faran de l’1 d’octubre al 10 de desembre a Encamp, a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. Tots els espectacles començaran a les 17 hores i formen part del cicle que ofereix cada any el Comú amb l’objectiu d’apropar la cultura a tots els públics.

Els musicals infantils ja són tota una referència a la parròquia i en l’anterior edició van consolidar el seu èxit fent ple en gairebé totes les sessions. Les entrades ja es poden adquirir a comuencamp.ad i el cost és de 5 euros per als infants i 10 euros per als adults.





Programació del cicle de musicals infantils

El primer espectacle del cicle serà ‘El Rei Lleó II, el retorn d’Scar’, de la Cia. On Beat Producciones. El musical presenta una visió innovadora tant per la proposta de guió com per la posada en escena, on es relata com una tribu africana reviu a Scar buscant el seu rei i aquest els hi explica la història de Simba des d’un punt de vista molt diferent del que es coneix.

La representació compta amb la presència en escena del Ballet Internacional del Senegal, amb balls autòctons d’Àfrica incloent-hi percussió en directe i vestuari realitzat al mateix continent de la Sabana. També incorpora algunes de les cançons més famoses de la pel·lícula i del musical de Broadway, creant un espectacle únic en el seu gènere.

El segon musical és ‘Tadeo Jones i la taula Maragda’, de la Cia. On Beat Producciones. Aquest espectacle reviu les aventures d’un dels personatges d’animació més estimats en el món de les expedicions. La representació mostra una aventura amb temes musicals originals que s’uneixen als de la pel·lícula amb impressionants veus en directe i una posada en escena totalment innovadora a través del vídeomapatge.

El tercer i darrer musical del cicle és ‘Encanto, tribut a Colòmbia’, de la Cia. La Mascara Producciones. Aquest espectacle és una fantasia musical de ritmes llatins, una explosió d’energia i color que sorprendrà el públic familiar. Està basat en la pel·lícula d’animació Disney d’idèntic títol i conté cançons i balls típics del país de la cúmbia o el bambuc.

El musical conté un valuós missatge que arriba a les nenes i els nens de manera divertida i natural: totes les persones, siguin com siguin, tenen un do especial que les fan úniques.