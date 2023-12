A Íria Medina li salta l’esquí i no acaba la primera mànega del gegant FIS de Mayrhofen

L’esquiadora Íria Medina en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Avui dilluns, l’estació austríaca de Mayrhofen (Àustria) acollia un segon gegant FIS amb la presència d’Íria Medina. L’andorrana no ha pogut completar la primera mànega en saltar-li un esquí. Medina ha quedat fora de cursa a la primera mànega del gegant de Mayrhofen, que recuperava així la prova del passat dissabte, que no es va poder disputar per vent i neu.

Ara l’equip femení, amb Carla Mijares, Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia es tornarà a ajuntar després del cap de setmana de competició en què han estat repartides a Adelboden (Mijares), Mayrhofen (Medina) i Val Gardena (Caminal i Garcia).