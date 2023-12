Marató d’actes electorals de Demòcrates a les parròquies

Miquel Canturri, David Astrié i Gerard Menardia (Demòcrates)

Andorra la Vella. L’activitat de campanya per a les eleccions comunals del 17 de desembre no s’atura. El número 2 de la llista de Demòcrates + SDP + Independents d’Andorra la Vella i actual cònsol menor de la parròquia, Miquel Canturri, ha anunciat la creació d’un arc patrimonial a Santa Coloma, que unirà béns tan preuats com el Jaciment de la Margineda, el Pont de la Margineda, la Torre dels Russos, l’església de Santa Coloma, l’Espai Columna i Sant Vicenç d’Enclar. Aquesta unió es farà mitjançant “camins que arreglarem” (alguns dels quals ja s’han habilitat el darrer mandat), perquè sumin un recorregut agradable i senzill per on transitar-hi.

Més concretament, i pel que fa a la Roureda de la Margineda, “el volem convertir en un espai de lleure i descans, amb bancs i zones amb miradors sobre el jaciment”, ha explicat Canturri. Es tracta d’una iniciativa per a seguir donant “un impuls a Santa Coloma“, tal com s’ha fet aquest mandat i es vol continuar durant el vinent.

L’acte d’aquest dilluns s’ha fet precisament des d’un d’aquests béns amb els quals compta Andorra la Vella: Sant Vicenç d’Enclar. Des d’allà, el número 6 de la llista, i actual conseller comunal, Gerard Menardia, ha manifestat que seguiran invertint molt substancialment en la gestió i neteja dels boscos, per tenir-los “sans, cuidats i que puguin respirar“. Menardia ha recordat que aquest mandat s’ha doblat la partida pressupostària en aquest sentit, fins als 100.000 euros anuals. En paral·lel, s’han recuperat camins i impulsat noves activitats, com vies ferrades. “Volem incrementar i cuidar encara més els nostres entorns naturals“, ha conclòs.





DA + Independents habilitarà un espai per a la comercialització de productes locals de Canillo

Demòcrates + Independents de Canillo ha centrat l’acte d’aquest primer dilluns de campanya a parlar de la importància de fomentar tant la producció local com també la difusió de la cultura i art que es genera dins la parròquia. Així, tal com ha explicat la primera suplent de la llista, Sabrina Riba, la candidatura impulsarà “un espai per a comercialitzar els productes conreats i elaborats a la parròquia, per a donar-los un impuls“. S’ubicarà a Casa Federico, instal·lació que el comú canillenc ha adquirit recentment.

A la vegada, aquest edifici públic també comptarà, en la seva primera planta, amb una sala d’exposicions per a “donar l’oportunitat a la gent de Canillo” de mostrar les seves obres i projectes artístics. Sabrina ha manifestat que també és una manera de donar a conèixer als joves el que es fa a la parròquia des de fa generacions.





Projecte d’habitatge a preu assequible al carrer dels Pardals d’Escaldes-Engordany

La candidatura de Demòcrates + Acció + SDP + Independents ha fet aquest dilluns el seu acte de campanya des del carrer dels Pardals, per a parlar d’habitatge a preu assequible i per a refermar “que nosaltres volem formar part de la solució” en la que és una de les principals problemàtiques del país, tal com ha manifestat la número 2 de la llista, Gemma Bofarull. Precisament, és al carrer dels Pardals (darrere del Falgueró) on la candidatura vol tirar endavant un projecte de pisos de lloguer assequible. Tal com ha detallat Bofarull, aquest es faria a través d’una cessió de terreny, que és comunal, al Govern, una fórmula que ja s’ha fet de manera similar amb els pisos que s’estan fent a l’avinguda del Pessebre.

Precisament, i pel que fa a l’edifici de l’avinguda del Pessebre, Bofarull ha valorat que “no és suficient” i que, en matèria d’habitatge, és necessària una implicació i col·laboració del Comú més important que la que s’ha fet els darrers quatre anys.

Així mateix, ha detallat Bofarull -acompanyada de bona part de la llista-, per a abordar el problema de l’habitatge “reduirem cessió urbanística al 0% per a totes aquelles promocions que estiguin destinades a lloguer a preu assequible”. També “rebaixarem l’impost d’inquilinat per als propietaris que apliquin preus assequibles” als habitatges de lloguer, ha detallat.





UP + DA + Independents impulsa iniciatives clau en habitatge a Encamp

UP + Demòcrates sumarà quatre noves iniciatives clau per a millorar l’accés a l’habitatge a curt i llarg termini a la parròquia. Aquestes iniciatives s’afegeixen al treball realitzat en els últims anys i plantegen una visió ambiciosa de futur per a ajudar a resoldre l’actual problemàtica a nivell de país.

Les mesures es basen en ajuts puntuals, disponibilitat de terrenys, l’inventari d’habitatges i un nou punt d’assessorament, a més de mantenir la bonificació de l’impost de construcció del 90% i la cessió al 0%, accions iniciades aquest mandat.

Laura Mas, actual cònsol major i candidata a la reelecció, ha destacat en l’acte de campanya d’aquest dilluns la feina feta per UP + Demòcrates en l’àmbit de l’habitatge, com la bonificació del 90% en l’impost de construcció en cas d’habitatges de lloguer, o el fet que “hem estat els primers a aprovar la reducció de la cessió econòmica al 0% per a la construcció d’habitatges de lloguer, una mesura que ha permès la planificació de 210 nous habitatges en els darrers anys“. Mas ha assegurat que aquestes mesures es mantindran i se n’afegiran de noves, perquè hi ha “un compromís ferm per a contribuir a trobar solucions davant d’aquesta problemàtica de país”.

Benjamí Rascagneres, candidat d’UP + DA + Independents, ha presentat les propostes de futur, que inclouen la creació d’un programa d’ajudes socials puntuals per a l’habitatge que sigui complementari als ajuts de Govern, amb una especial atenció per al foment de l’emancipació juvenil, la disponibilitat d’un terreny comunal per a fomentar la col·laboració publicoprivada en la construcció d’habitatges assequibles, l’elaboració d’un inventari detallat dels habitatges a la parròquia i la implementació d’un servei d’assessorament en temes d’habitatge. Rascagneres ha assegurat que “quan parlem de parròquia residencial de qualitat estem parlant també d’accés a l’habitatge i, per tant, sumarem noves mesures de forma immediata, com els ajuts i el punt d’informació per a fer front a les necessitats actuals, o pensant en el futur amb la disponibilitat de terrenys i l’inventari, per a facilitar que s’incrementi l’oferta”.

Amb aquestes iniciatives, UP + Demòcrates demostra haver-se avançat durant aquest mandat, impulsant polítiques que afavoreixen la construcció de nous habitatges de qualitat i a preus assequibles, i el compromís de seguir apostant per polítiques innovadores i orientades al benestar dels habitants de la parròquia.





ACO + DA + Independents + SDP continuarà reduint deute sense comprometre la inversió

Tenir unes finances sostenibles a llarg termini és un dels principals objectius de la llista d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP, i que treballarà per a mantenir si repeteix mandat comunal els propers quatre anys. Per a assolir-ho, tal com ha explicat aquest dilluns Ludovic Albós, número 6 de la llista, “volem continuar reduint l’endeutament, però sense comprometre els projectes de futur per a Ordino”.

En aquest sentit, Albós ha recordat que el 2008 l’endeutament del Comú era de 25 milions, però que el bon treball fet pels darrers dos mandats ha situat aquest deute en els 12 milions actuals. “Volem continuar així, reduint-lo progressivament cada any, en paral·lel mantenir una capacitat de tresoreria suficient perquè el Comú pugui afrontar els reptes actuals”.

Per a assolir-ho, el candidat ha afirmat que caldrà “ser curosos” i buscar noves fonts d’ingressos, per exemple dins del sector turístic de la parròquia.