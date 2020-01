El 29 de gener, la companyia andorrana A-DANDA-RÀ representarà l’obra, “Garses”, a la nostra parròquia. Un espectacle dirigit per Irina Robles i que tindrà com a protagonistes tres dones interpretades per Lis Caubet, Carol Caubet i Mercè Canals.

En el marc de la presentació davant la premsa, la cònsol menor ha destacat que “es tracta del primer projecte cultural d’aquesta corporació que reuneix dos objectius dels objectius de la corporació, promoure les arts escèniques i en especial el talent nacional, així com vincular cultura i educació”. I és que, tal com ha explicat Mireia Codina, l’argument de l’obra gira entorn del bulling, un tema d’actualitat entre els joves. Per això, s’ha fet un preu especial per a estudiants. A més, un cop acabada la representació, es convidarà al públic a assistir a una taula rodona amb l’autor, Jorge Roelas.

“Garces” es va estrenar al juny a Andorra la Vella i després de Sant Julià de Lòria viatjarà a Tàrrega on ha estat seleccionada per prendre part al concurs previ a la fira. Carol Caubet ha explicat que cada cop que la companyia produeix una obra es fixen com a finalitat exportar-la fora de les nostres fronteres. A l’agost, també aniran a Girona.

Les entrades ja es poden adquirir a www.santjulia.ad/entrades al preu de 15€ i 8€ per a estudiants.