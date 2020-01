Turisme Seu fa balanç “positiu” de la seva tasca com a ens col·laborador en l’organització de congressos celebrats a la Seu d’Urgell durant l’any 2019. Concretament Turisme Seu ha coorganitzat un total de 5 congressos que han aportat un total de 1.255 persones, amb un impacte econòmic per la ciutat de 310.000 euros.

Aquests congressos han estat el Congrés d’Educació i Entorn, certamen que se celebra a la Seu d’Urgell de manera bianual des de l’any 2006, en que hi van assistir 300 persones; la Trobada Empresarial al Pirineu, que des de l’any 2010 té lloc a la capital alturgellenca, que va congregar 600 empresaris; la 1a Jornada Transpirinenca de Fisioterapeutes: Abordatge de les lesions de l’extremitat inferior i introducció a la marca nòrdica, on hi van participar 25 professionals; el 1r Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat (AMIC) que va comptar amb 180 periodistes; i el Congrés de l’Associació d’Empreses Elèctriques (ASEME), que va comptar amb 180 inscrits.



Davant d’aquestes xifres, la regidora de Turisme de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, afirma que “un dels motius que fa ser la Seu d’Urgell una ciutat única per l’organització de congressos, jornades xerrades o trobades, són els espais singulars que disposa, així com pel seu entorn monumental i natural privilegiat”. Al respecte, Font afegeix que “des de Turisme Seu es treballa per posicionar la Seu d’Urgell com a ciutat de congressos i conveccions”. La regidora de Turisme vol recordar que la Seu també acollirà aquest any 2020 el 27è Congrés de Fires de Catalunya que organitza la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), que tindrà lloc durant el mes de novembre.





Els congressos

La Seu d’Urgell ha anat acollint en els darrers anys altres congressos de tot tipus de temàtica com congressos mèdics com el Congrés de Geriatria i Gerontologia 2006; les Jornades de Pediatria de Ponent 2010; el Congrés de Psicologia 2014, el Congrés de Pediatria del Pirineu l’any 2015; i les Jornades ACEBA 2017. També s’hi va celebrar les Jornades d’Emergència del Pirineu l’any 2014.

La capital alturgellenca també ha estat seu de congressos d’àmbit esportiu com el 1r Congrés Internacional de Muntanya (TIM) l’any 2005, les Jornades Trail Running i el Congrés de Barranquisme, ambdós l’any 2014, o el Nature&Sports EURO’MEET l’any 2017. A més a més, des de l’any 2008 la Seu d’Urgell és etapa de la Transpyr.

El món de la gastronomia també ha escollit la Seu d’Urgell com a escenari per celebrar els seus esdeveniments com la 1a edició de GASTROPIRINEUS l’any 2016.

Un altre sector que ha trobat la Seu d’Urgell una ciutat adient per celebrar les seves trobades ha estat el religiós com el Moviment dels Focolars, el 2013; i la cerimònia de beatificació d’Anna Maria Janer l’any 2011.

Per últim, l’any 2008, la ciutat també va acollir el Congrés Nacional de Joventut.