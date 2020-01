Ombres glitter, màscara de pestanyes waterproof, barra de llavis de llarga durada… El gran repte beauty del Nadal de garantir que el maquillatge estigui impecable en el transcurs dels llargs esdeveniments nadalencs arriba al seu major exponent en la nit de cap d’any. Menjars, balls, petons, abraçades, llàgrimes… L’explosió d’activitat i d’emocions d’aquests dies posa en risc la resistència del maquillatge. No obstant això, en tornar a casa, no hi ha major plaer que alliberar el cutis de la petjada dels cosmètics. La nostra pell ho necessita. Per a això, sigui l’hora que sigui, hem de pensar en els aliats: els desmaquillants.

Les claus dels desmaquillants postparty

Abans de res, no és negociable: el teu rostre necessita que utilitzis un desmaquillant després d’aguantar les restes de cosmètics durant hores, que han entrat en col·lisió amb la resta d’agents externs. No és només per no tacar el coixí (que també) sinó per la salut del teu cutis, evitant que apareguin imperfeccions per la brutícia.

Com jo també batallo amb la mandra a altes hores de la matinada i sé que després de festa no és el moment de realitzar un tractament de neteja profund, aposta per un desmaquillant que sigui eficaç en ulls, rostre i llavis. Així, de manera senzilla i ràpida t’animaràs a seguir la rutina. Al matí, ja sense excuses, empra un netejador i aplica una bona crema hidratant per a revitalitzar el cutis.

Triar la textura que més et convingui, segons el teu tipus de pell o els teus gustos també t’animarà a seguir la rutina de desmaquillar-te. Si converteixes aquesta obligació en un moment plaent estaràs afavorint el simple gest de desmaquillar-te, malgrat el cansament. En l’actualitat, existeixen aigües micelares, olis, locions o escumes en matèria de neteja de les restes de maquillatge.

En el moment de triar un desmaquillant, també és un punt molt favorable l’efecte anti-fatiga, ja que alleugereix el rostre, a pesar que no es descansin les hores necessàries, i proporciona una sensació de relaxació ideal. I, finalment, els desmaquillants amb acció antiinflamatòria són els meus favorits perquè combaten la sensació d’inflor que pots lluir a causa de la ingesta d’alcohol (i en Nadal, alguna copeta haurà caigut).

Desmaquillants molt interessants

Desmaquillant Express, de Clarins. Dissenyat per als ulls sensibles, aquest desmaquillant bifàsic esborra les restes de maquillatge amb la barreja de la fase oliosa i aquosa. A més, allibera la pell d’impureses, les pestanyes queden enfortides i la pell calmada. El seu preu: 28,25 €

Aigua Micelar, de Klorane. Basant-se en la tradicional aposta de la marca pel blauet ecològic per a tractar els ulls sensibles, aquest desmaquillant elimina el maquillatge de manera eficaç. La seva fórmula, deliciosament suau, combina només 6 ingredients, i el 90% són naturals. El seu preu: 9,90 €

Corpore Sa

Desmaquillador d’Ulls de Corpore Sa. Aquest cosmètic combina extractes de cultius biològics certificats de Camamil·la i de Calèndula per a eliminar el maquillatge i la brutícia, garantint la correcta hidratació natural de la pell i sense provocar irritacions ni picors oculars. La seva eficàcia arriba fins a les restes de cosmètics més resistents. Aquest desmaquillador protegeix les pestanyes, afavoreix la microcirculació i combat la inflor cutània. El seu preu: 8,80 €

Take The Day Off™ Desmaquillante d’Ulls i Rostre en Bàlsam de Clinique. Aquest suau cosmètic, que es converteix en oli en ser aplicat, dissol les restes de maquillatge però també els raigs solars. Aquest producte de neteja facial aconsegueix que es retirin les restes de contaminació, lluint el rostre un aspecte més rejovenit. El seu preu: 29 €

Organic Mousse de la Gamma Go Organic, de +Farma Dorsch, és una exquisida escuma desmaquillant que combina ingredients completament naturals (com el Gingebre, el Cogombre, el Kiwi, la Camamil·la i l’ Açai Orgànic) per a garantir una impecable neteja del rostre, eliminant les restes de maquillatge de totes les recolzades del rostre. A més, enforteix i accelera el creixement de les pestanyes i proporciona una acció calmant, antifatiga i antiinflamatòria. El seu preu: 25 €