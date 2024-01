900 participants al III Trofeu i gala internacional de gimnàstica rítmica i estètica de grup

Cartell del III Trofeu i gala internacional de gimnàstica rítmica i estètica de grup (FAG)

Els propers dissabte 3 i diumenge 4 de febrer, al Poliesportiu d’Andorra, se celebrarà el II Snow Wonderland – III Trofeu i gala internacional de gimnàstica rítmica i estètica de grup-. Hi prendran part unes 900 participants dels diferents clubs d’Andorra, d’Espanya (Madrid, València, Andalusia, Galícia, Múrcia, Catalunya, etc…), de Portugal, Israel i Grècia. Hi haurà participants femenines i alguns de masculins, tant en individuals de diferents nivells com de conjunts.

Per primer cop a la història d’Andorra s’organitza una competició de gimnàstica estètica en la qual venen clubs de fora del país. La modalitat d’estètica tindrà lloc durant el matí de diumenge. De la seva banda, la rítmica nivell base se celebrarà tot el dissabte i la rítmica de nivell alt, amb la participació de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) i de les dues millors gimnastes de Portugal (que han estat a europeus i mundials) es farà el diumenge al migdia i tarda.

La FAG ha mostrat la seva satisfacció pel fet que l’Sporting Clube de Portugal visiti el Principat amb les seves gimnastes de major nivell. A més, Berta Marin, campiona d’Espanya i integrant del club Mabel de Benicarló, un dels millors de l’Estat veí, ha estat convidada a l’esdeveniment.

La gala de la trobada es durà a terme el dissabte a la nit, a partir de les 21 hores, havent-se previst diferents actuacions de neu.