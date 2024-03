8M: Acció Feminista Andorra convoca divendres una manifestació

Cartell de la manifestació organitzada per Acció Feminista Andorra

Acció Feminista Andorra convoca una manifestació per al divendres, dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que començarà a la Plaça Coprínceps d’Escaldes- Engordany, a les 19:30 hores. Sota el lema “Que no et silenciïn!”, les dones d’Andorra tornen a sortir al carrer i “ho fem per a cridar juntes i fort per a defensar els nostres drets i llibertats i per a lluitar contra les violències, opressions i discriminacions que patim arreu del món, i concretament les que vivim”, assenyalen des de l’associació.

Prèvia a la manifestació del 8M, el mateix divendres, tindrà lloc l’acte de presentació del fanzine, Biterna, que arriba ja a la seva tercera edició. Serà a les 18 hores, al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE).