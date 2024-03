6M: Dia mundial de l’escultor. Les vuit més cares del món

Escultura “L’homme au doigt”, d’Alberto Giacometti, venuda per 165,2 milions de dòlars, la més cara del món

La web d’anuncis classificats, Clasf.es, informa sobre el Dia mundial de l’escultor que se celebra avui dimecres, dia 6 de març. Aquest dia especial es dedica a reconèixer aquelles persones que donen vida a la pedra, la fusta, el metall i altres materials, transformant-los en expressions artístiques captivadores i intemporals.

Des de les obres clàssiques fins a les contemporànies, els escultors han deixat una petjada indeleble a la història de la humanitat. En aquest Dia mundial de l’escultor, destaquen algunes de les escultures més cares del món, testimoni del valor i apreciació que l’art tridimensional pot inspirar.





Les escultures més cares del món

8. Le nez

El 1947 Alberto Giacometti va fer aquesta obra d’art que ha estat escollida com a portada del catàleg de la retrospectica de Giacometti al museu Guggenheim de Nova York des del 2018. El 2021 es va vendre per 78,4 milions de dòlars a Sotheby’s New York i es tracta d’una obra feta amb guix de la seva etapa surrealista, coneguda com “el nas” per la seva forma allargada i prominent. A més té un boca emetent un crit i un perllongat coll en forma de maneta.





7. La jeune fille sophistiquée

Venuda el 2018 per 78,7 milions de dòlars a Christie’s New York, va ser creada per l’artista romanès Constantin Brancusi entre 1914-1917. L’obra és un retrat de Nancy Cunard, una dona que va ser musa de molts artistes famosos de l’època. Es coneix com la nena sofisticada i està feta amb bronze polit.





6. Tête

Amedeo Modigliani va crear aquesta obra d’art el 1911-1912 i la va vendre el 2014 per 83,2 milions de dòlars a Sotheby’s New York. Aquest autor té poques escultures (27) però són molt demandades pels amants de l’art, fins al punt que 10 les tenen col·leccionistes privats. La peça és un cap femení allargat i expressió enigmàtica, la qual està feta amb pedra calcària.





5. Rabbit

Obra feta el 1986 i venuda el 2019 per 98,9 milions de dòlars a la galeria Christie’s New York. És una escultura de l’americà Jeff Koons (un corredor de borsa de Wall Street ficat a artista), la forma del qual és la d’un conill feta d’acer inoxidable. És un artista al qual ha acompanyat una mica de polèmica en la seva carrera per ser acusat de plagi en diverses ocasions per altres artistes. Una de les obres que potser sonen més a Espanya, és la del cadell gegant Puppy davant del museu Guggenheim de Bilbao.





4. Chariot

Alberto Giacometti la va crear el 1950 i va ser venuda el 2014 per 118,9 milions de dòlars a Sotheby`s New York. El comprador és una persona la identitat de la qual es desconeix i està en una col·lecció privada. Aquesta obra de bronze representa una dona dreta sobre un carro de guerra.





3. Busto de mujer (Marie-Thérèse)

Aquesta obra va ser comprada per Leon Black (un inversor privat), que tres anys abans havia pagat un preu rècord per “El Grito” de Munch. Escultura creada per Picasso el 1931, va ser venuda el 2015 de forma privada per 123,4 milions de dòlars. Es tracta del cap de Marie-Thérèse Walter (amant de 17 anys de l’autor) amb un penis sobre la cara. Aquesta dona va ser amant de l’autor durant 8 anys (1927-1935) i Picasso mostrava en les seves obres inspirades la seva obsessió amb la dona i el sexe.





2. L’homme qui marche I

D’Alberto Giacometti. Obra del 1960 la venda de la qual es va realitzar el 2010 a Sotheby’s, Londres, per 133,8 milions de dòlars. Aquesta obra la va fer el seu autor en el millor moment de la seva carrera, i està feta amb bronze d’una sola peça, sense polir. És una figura dun home caminant de forma solitària amb aspecte desolador i esquelètic.





1. L’homme au doigt

Obra del 1947 feta per Alberto Giacometti que es va vendre a Christie’s New York per 165,2 milions de dòlars l’any 2015. Considerada la millor escultura de l’autor, és l’única versió de bronze que està pintada a mà per l’artista.