80è aniversari de Palito Ortega

Palito Ortega va néixer un dia com avui, 8 de març del 1941, a la població argentina de Lules, Tucumán, amb el nom de Ramón Bautista Ortega. Des de la dècada dels 60 va integrar el grup musical El Club del Clan, que va tenir una rellevant repercussió i es va mantenir durant forces anys.

En la seva trajectòria de més de cinc dècades, ha filmat 33 pel·lícules, de les quals destaquen “Los muchachos de mi barrio” (1970), “Mi primera novia” (1966), “La sonrisa de mamá” (1972), o “El tío Disparate” (1978), entre d’altres. Com a cantant va triomfar amb les seves interpretacions de “La felicidad” i «Despeinada” tenint més de 28 milions de discos venuts.

Entre 1991 i 1995 va exercir com a governador de Tucumán i entre 1998 i 2001 va ser senador per la mateixa província. En l’actualitat, continua presentant-se per diversos escenaris brindant concerts.

En el vídeo podem veure les interpretacions de “Despeinada”, “La felicidad” i “Un muchacho cómo yo” temes que quan els escolteu recordareu amb tota seguretat o voldreu ensenyar als més joves per a que coneguin un estil que a tots ens va fer ballar, tot i que potser no era de la nostra època.