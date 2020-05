8 consells imprescindibles per a posar a punt els teus peus

Ja estem a meitat de la primavera i els nostres peus comencen a sentir calor dins de botes i botins. Si vols lluir les sandàlies sense complexos, no oblidis cuidar als peus amb tota cura. Et presentem vuit senzills consells imprescindibles perquè llueixis les teves sandàlies i presumeixis de peus des del primer dia de sandàlies.

1. Bany de peus

Submergeix els peus en aigua tèbia sabonosa durant 15 minuts. Són útils els banys de peus elèctrics que mantenen la temperatura de l’aigua i realitzen un agradable massatge.

2. Elimina asprors

Amb l’ajuda d’una llima especial elimina les asprors del taló i altres zones rugoses de la planta per a deixar la pell suau. Si decideixes utilitzar fulla, has de fer-ho abans de la llima.

Escofina Solemate, de Tweezerman. Un doble kit perfecte per a llimar i suavitzar. Dues expertes eines que encaixen a la perfecció en el seu estoig magnètic. La micro llima elimina calls i pell rugosa, mentre que el rascador deixa la pell llisa. En un compartiment guarda la pell retirada, amb un fàcil sistema de buidatge. El seu preu: 23,95€.

3. Massatge exfoliant

Arriba el moment del massatge exfoliant a base d’oli d’ametlles, sals de la mar morta o qualsevol altre exfoliant podal, has d’insistir especialment en les zones més rugoses.

Crema Pómez, de Podovis. Exerceix una acció exfoliant intensa gràcies a la presència de microgrànuls de pedra tosca. La seva fórmula especial enriquida amb extracte d’alga vermella oceànica allisa i suavitza la pell dels peus. Elimina les cèl·lules mortes afavorint la renovació cel·lular. També es pot utilitzar en persones amb peu diabètic i està dermatològicament testat. Consells d’ús: Aplicar el producte sobre els peus humitejats. Efectuar un massatge amb major intensitat en les parts endurides. Aclarir abundantment. El seu preu: 6.99€/100ml.

4. Màscara podal

Embolica els teus peus en una màscara nutritiva, hidratant, etc. i deixa-la actuar al menys durant 15 minuts.

Pro Spa Calcetines Hidratantes, d’OPI. Mitjons/màscara d’un sol ús, amb vitamina E, oli de macadàmia, mantega de karité, oli de coco i àloe vera que els proporcionaran als teus peus una nutrició intensa i antioxidants. Sentiràs la teva pell més hidratada, flexible i sedosa. El seu preu: 5,95€/unitat.

5. Talla les ungles

Les ungles dels peus han de tenir una mesura adequada, que de cap manera hauria d’excedir el llarg del dit. No obstant això, en tallar-les has d’anar amb compte per a evitar la formació d’ungles encarnades (que es claven en la carn). Per a això és imprescindible que els donis forma quadrada, sense deixar vores irregulars o cantonades. Per a finalitzar podem llimar suaument l’ungla, però sense perdre la forma quadrada que li vam donar amb el tallaungles.

Cortaúñas pedicura cromado, de Beter. Fabricat en acer i afilat d’alta qualitat garanteix un tall ferm i precís. Dissenyat per a tallar de manera fàcil i còmoda les ungles dels peus. L’angle de tall corb respecta la forma natural de les teves ungles. El seu preu: 2,55€.

6. Retira les cutícules

Amb l’ajuda d’un palet de taronger empeny les cutícules i neteja les ungles de cèl·lules mortes. Talla les cutícules, si és necessari, però no les de la base de les ungles per a no perjudicar el seu creixement, només les dels costats. Si les ungles estan grogues poleix-les amb l’ajuda d’una llima especial perquè quedi transparent.

Apricot Cuticle Oil, d’essie. L’oli Apricot s’absorbeix i condiciona les ungles amb rapidesa i evita que les teves cutícules s’assequin proporcionant una profunda nutrició.

7. El maquillatge de les ungles

Renta de nou els peus i asseca’ls amb cura. Seca molt bé els dits i l’espai entre aquests, evitaràs fongs. Per a maquillar les ungles còmodament, utilitza un accessori o un tros de paper higiènic, que enrotllaràs entre els dits, així els mantindràs separats i també secs. El primer pas per al maquillatge de les ungles és el de protegir-les amb una base per a evitar que quedin tacades. Pot ser el moment per a utilitzar un producte tractant blanquejador, antiestries, enduridor, etc. Una vegada has aplicat aquest producte, pots procedir amb el color triat i, si ho desitges, amb un protector.

After the Glow, de Deborah Lippmann. To porpra. Esmalt d’ungles doblement patentat, que incorpora deu ingredients actius, incloent onagra, queratina, biotina i fibres de seda per a millorar la lluentor. Es llisca sense esforç sobre l’ungla per a proporcionar una lluentor transparent. El seu preu: 23€.

8. Hidrata els teus peus

Sí, abans t’hem dit que apliquis una màscara, però també és cert que després t’hem demanat que abans del maquillatge de les ungles rentis els teus peus de nou, per a evitar que la crema impedeixi que es fixi la laca d’ungles. Per això, després de maquillar les teves ungles i assegurar-te que l’esmalt està sec, has d’hidratar els teus peus. Recorda que amb això evitaràs rascades, esquerdes i butllofes.

Foot Balm The Ritual of Jing, de Rituals. Bàlsam de propietats nutritives per a acaronar els peus secs i cansats. Amb la relaxant fragància de la fusta sagrada i la lavanda que ajuda a buidar la ment i promou la qualitat del somni. Els peus se sentiran sedosos, suaus i flexibles. Fer un massatge als peus abans d’anar-te a dormir millorarà de manera natural el somni mitjançant la reflexologia i els punts de pressió dels peus. Gaudeix en tot el cos dels avantatges d’uns peus cuidats amb aquest bàlsam relaxant. El seu preu: 10,90€.

Foot Rescue all in one cream, de Salvelox. És una crema amb una fórmula patentada a base d’ingredients exclusius com el 1,5-Pentanodiol i l’Artemísia abrotanum, i que està indicada per a prevenir i tractar eficaçment callositats, talons esquerdats, peu d’atleta, sequedat dels peus i mala olor. El seu preu: 22,95€.

Per bellezactiva.com