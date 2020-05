Cuina Fàcil: Calçots arrebossats

El calçots és un producte de temporada, però, això no ens impedeix de poder gaudir-lo tot l’any. Precisament quan s’està en plena campanya d’aquesta ceba acostumo a recomanar de congelar-ne per tal de poder-ne disposar sempre que ho vulguem. Al meu congelador no hi manquen mai. Quan ja estan cuits, els pelo, els tallo tots d’una mida similar (entre 10 i 15 centímetres) i els guardo en paquets.

Això em permet, per exemple, poder elaborar un plat mol senzill i que a casa ens agrada molt. Es tracta de calçots de la IGP de Valls arrebossats. Fàcils de fer i ideals per a servir tipus snack, acompanyant a d’altres entrats divertits com a pica-pica.



Doncs, aquest és el plat que us proposo per a aquest article. Per a fer-los, necessitarem els calçots ja cuits i pelats, farina, pa ratllat i ou batut. No cal que us digui que els podeu arrebossar com millor preferiu, al vostre estil. Jo els faig amb aquesta fórmula tan ràpida i eficaç perquè fa les delícies dels comensals.

Primer agafem els calçots i els enfarinem bé per, a continuació, remullar-los a consciència dins del recipient on hi tindrem els ous batuts i, un cop fet això, els passarem pel pa ratllat amb l’objectiu que, aquest, s’hi quedi ben adherit. Penseu que els calçots volem que, al final, ens quedin amb una textura ben cruixent.

Quan els calçots hagin anat passant per aquest procés, els posarem damunt d’una safata per anar al forn, posant-hi abans el típic paper sulfuritzat. Evidentment que els podeu fer fregits, en oli calent, però, al forn, penso que sempre resulten més saludables.

Al forn els tindrem fins que el pa ratllat ens avisi amb el seu color ben daurat, tirant a torradet, però, tampoc us passeu massa. Així de simple! Ja els podreu servir en un plat i acompanyar-los d’alguna salsa que us agradi. Jo, els recomano acompanyats de la típica salsa salvitxada de la calçotada o, si no en teniu, de romesco, que s’hi assembla molt.

Feu la prova. A més, és una recepta ideal per a fer-la acompanyats de la canalla. Això d’empastifar-se els dits amb la farina, l’ou i el pa ratllat els encanta. I no cal dir que també xalaran quan se’ls cruspeixin.

Bon profit i fins al proper article.