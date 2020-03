El passat dimarts 3 de març es va inaugurar la 7a edició de festival de Cinema Independent Nord-americà de Barcelona en el cinema Phenomena amb la projecció de ‘Saint Frances’ d’Alex Thompson, pel·lícula escrita i interpretada per Kelly O’Sullivan que, en clau feminista, aborda la vida d’una jove en la trentena sense massa expectatives que trobarà un sentit a la seva existència mentre fa de cangur d’una nena petita. Les projeccions s’han allargat fins al 8 de març bàsicament en els Cinemes Girona, però també amb subseus com el Zumzeig Cinema o la Filmoteca, amb dotzenes de propostes agrupades en diferents seccions com Tops, Docs o Next, i amb la novetat que enguany el certamen barceloní s’obre a altres territoris com el Quebec o Mèxic.

American tops

Tops és una de les seccions més potents del certament. Del Canadà francòfon ha estat present ‘Répertoire des villes disparues‘ de Denis Coté, adaptació d’una novel·la de Laurence Olivier, que parla de com el temps dilueix la tragèdia d’un veí del poble mort en accident de trànsit, film procedent de l’anterior Berlinale. També cal destacar la quebequesa ‘Matthias et Maxime‘, la darrera proposta del cinema desbordant de Xavier Dolan, presentada a Canes. Es tracta d’una història d’atracció homosexual no confessada a partir d’un vell petó que empaita els seus dos protagonistes, amics des de la infància, interpretats per Gabriel d’Almeida Freitas com Matthias i el mateix Xavier Dolan com Maxime.

També s’ha presentat ‘Thunder road‘ de Jim Cummings, posada al dia del seu curt homònim de 2016, on mostra com el propi Cummings es fica en la pell d’un policia aclaparat per la pèrdua d’un ésser estimat. En aquesta secció també ha participat ‘Seberg‘ de Benedict Andrews, procedent del Festival de Venècia, amb una Kristen Stewart que encarna a la musa de Godard en la Nouvelle Vague, l’actriu Jean Seberg. Ens trobem en els convulsos 60’ quan Seberg tenia com a parella a l’activista pels drets civils dels afroamericans Hakim Jamal, interpretat per Anthony Mackie, mentre són espiats per l’FBI.

Un dels plats forts de la secció ha estat ‘Honey Boy‘ de la directora Alma Har’el, Premi Especial del Jurat de Sundance, a partir d’una història del famós actor Shia LaBeouf escrita sota teràpia en un centre de rehabilitació en què exorcisa els seus fantasmes interiors. Mentre que la mexicana ‘Chicuarotes‘ de Gael García Bernal, estrenat al festival de Canes, ens presenta dos joves que intenten sortir de la pobresa com poden mentre intenten fer riure a la gent disfressats de pallassos en l’autobús. Una altra mostra d’una cinematografia com la mexicana que enguany amplia el seu radi d’acció, un film que compta també amb la col·laboració en el repartiment de Daniel Giménez Cacho.

American next

La segona gran secció del certamen, Next, hem tingut obres tan fascinants com la controvertida i retorçada ‘Swallow‘ de Carlo Mirabella-Davis, segon film després de ‘The Swell Season’, que ens deixa un paper immens de Haley Bennet com a mestressa de casa que, inexplicablement, s’empassa objectes menuts que la fereixen. Un film que ja vam tenir ocasió de veure amb força neguit i angoixa a Sitges i que compta amb una actuació de Bennet que va ser reconeguda com a millor actriu al Festival de Tribeca. També hi ha l’esperpèntica comèdia ‘The Death of Dick Long’ de Daniel Scheinert, un dels directors de l’estrambòtica comèdia ‘Swiss Army Man’, que gira sobre els estralls d’una nit de gresca d’uns amics que acaben a la UCI.

En la secció Next hem tingut el debut en la direcció de l’actriu Annabelle Attanasio a ‘Mickey and the Bear‘ sobre les penes d’una família de l’anomenada ‘White Trash’ exemplificades en la pell de la filla, Mickey (Camila Morrone). O el segon llargmetratge de Riley Steams, ‘The Art of Self-defense’, en què hem vist com Jesse Eisenberg es posa en la pell d’un jove agredit per un grup de motoristes i que s’apunta a lliçons de karate d’un excèntric mestre (Alessandro Nivola) per autodefensar-se. Després de passar per Sundance i Canes ara hem vist ‘Gave me liberty‘ de Mikhanovsky, un film trepidant i convuls sobre les dificultats d’un voluntariós conductor d’una furgoneta per portar gent amb diferents afectacions psíquiques o físiques als seus centres d’atenció.

Hi ha hagut altres propostes de la secció com la suggeridora ‘The Sound of Silence‘ de Michek Tyburski, amb Peter Sarsgaard en el paper d’un mesurador de sons ambient en cases particulars per contribuir al benestar dels seus inquilins. Procedent de Sundance, ‘Greener Grass‘ de les directores, guionistes i, també protagonistes, Jocelyn DeBoer i Dawn Luebbe, que ha deparat bones sorpreses. I des de Mèxic destaca un film que ja va vam gaudir en la secció oficial del passat Festival de Sant Sebastià, ‘Mano de obra‘ del debutant David Zonana, una arriscada proposta de resultats inesperats a partir de les vicissituds del germà d’un accidentat en una obra en una casa particular, sense contracte de treball, per intentar cobrar alguna mena d’indemnització.

American docs

Entre diferents propostes documentals com ’17 Blocks’ de Davy Rothbart, sobre el dia a dia d’una família afroamericana que viu com pot a escassos carrers de la Casa Blanca a Washington, hem tingut ocasió també de veure ‘The projectionist‘ d’Abel Ferrara sobre un famós empresari xipriota de sales de cinema novaiorqueses, Nicolas Nicolaou ‘Nicky’. D’altra banda, el documentalista Steve James ha visitat Barcelona en motiu d’una retrospectiva de quatre títols que li ha dedicat el certamen i que s’ha pogut seguir a la Filmoteca. James, nominat dues vegades a l’Oscar al millor documental per ‘Hoop Dreams’ (1994) i ‘Abacus: Small Enough to Jail’ (2017), és autor d’un cinema crític i de denúncia de les injustícies de la societat nord-americana.