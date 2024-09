5a Caminada de la Salut, aquest diumenge, a la Seu

Cartell de la 5a edició de la Caminada de la Salut

La Farmàcia Purgimon de la Seu d’Urgell organitza aquest diumenge vinent, 29 de setembre, a les nou del matí, la Caminada de la Salut. La iniciativa, que arriba a la seva cinquena edició, té com a objectiu promoure l’activitat física com a mitjà de prevenció i tractament de malalties cardiovasculars. L’itinerari previst, apte per a tothom, sortirà de la Seu d’Urgell i arribarà a l’ermita de les Peces d’Alàs, punt on hi haurà un avituallament i es farà una visita guiada.

L’arribada tindrà lloc al pont de la Palanca, on s’oferirà un refresc i un aperitiu, a càrrec d’Arbeletxe. A més a més, amb el número del dorsal es participarà en el sorteig de lots de productes. El recorregut tindrà un total de 13 quilòmetres i una durada aproximada de tres hores i mitja.

El preu de la inscripció és de sis euros. Tots els participants rebran a la sortida, davant de la farmàcia urgellenca, una motxilla i una ampolla d’aigua. Les persones interessades han de contactar amb el telèfon 973 351 307 o el 616 020 580. L’organització aconsella portar roba còmoda i bon calçat.