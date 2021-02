56 anys de l’inici del rodatge de la pel·lícula ‘Help!’ dels Beatles

Tot just avui, 22 de febrer però del 1965, el Beatles iniciaven el rodatge de la pel·lícula ‘Help!’, a les Bahames. Va ser el seu segon llargmetratge, dirigit per Richard Lester, també un gran disbarat.

Aquesta pel·lícula va començar amb el títol Eight Arms to Hold You (Vuit braços per abraçar), i posteriorment se li va canviar el títol per Help!

L’argument tracta d’una secta hindú que es disposa a sacrificar una donzella a la Deessa Kali. Com és el costum la seva pell és tenyida de vermell i se li col·loca el sagrat anell de la deessa que l’assenyala com el sacrifici, però en el moment en què seria immolada descobreixen que l’anell no hi és, ja que la jove va resultar ser fanàtica dels Beatles i els va enviar l’anell com a regal, acabant encallat accidentalment a la mà dreta de Ringo Starr. A partir d’aquí el gran sacerdot indica que com que Ringo el porta, és ell qui ha de ser sacrificat, per la qual cosa es mobilitzen a Anglaterra per concretar la cerimònia.