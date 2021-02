Triar un bon llit és garantia de salut física i mental. El somni reparador allarga la vida i ens fa viure millor. Hi ha infinits sistemes de descans, per la qual cosa s’ha de triar el més adequat.

El matalàs és bàsic en un bon llit i no és fàcil trobar-ne un que s’adapti als gustos i necessitats personals. La seva dimensió ha d’anar en concordança a l’alçada i pes corporal, i si es comparteix, d’almenys 75 cm per a cadascun. Un de fermesa mitjana, respecta les corbes naturals del cos. Quan és molt dur o massa tou, l’esquena es força. Per això, el matalàs ha de ser ferm, però alhora elàstic i confortable. Quant al material, una bona combinació de capes de materials fan que el matalàs sigui còmode i elàstic per al cos i reguli la temperatura.

El somier ha d’ajustar-se perfectament al matalàs, per la qual cosa s’aconsella comprar-los junts. Per als viscoelàstics i de làtex és sempre millor un somier de làmines a una base entapissada, ja que els primers permeten la ventilació del matalàs i les segones, no. Les millors làmines són les de fusta de faig, en ser duradores i flexibles. En els matalassos de molles es poden usar els dos tipus de base.

I no hem d’oblidar el coixí, ja que cap, coll i columna vertebral han d’estar alineats. Un coixí baix (10 cm) és millor per a dormir boca avall, i més alt (de 10 a 15 cm) per a dormir d’esquena o de costat.

Per Decoracion2.com