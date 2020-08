50 Idees divertides per a fer aquest estiu

L’estiu és l’època de l’any amb més hores lliures tant per als nens com per a molts adults, la qual cosa suposa una oportunitat per a poder fer tot allò que ens agrada però per al que mai disposem de temps. Estem sens dubte davant d’un estiu atípic, en el qual possiblement t’has plantejat no viatjar per vacances i esperar a un millor moment. Conscients d’això i perquè l’avorriment no ens envaeixi, hem buscat una sèrie d’activitats per a fer aquest estiu, perquè encara que ens quedem a casa, convertim el nostre estiu en original, divertit i sobretot profitós. Consistiria en una check list similar a la que haurem vist en moltes ocasions per als nens, però que podrem aplicar-nos els que ja no ho som tant. Aquestes són algunes idees:

1. Buscar pedres planes per a després pintar-les i decorar-les.

2. Recollir d’un contenidor, alguna peça i proposar-se restaurar-la.

3. Modelar fang.

4. Aprendre a muntar un vídeo.

5. Escriure una carta a mà i enviar-la-hi a algun amic al qual fa temps que no veus.

6. Escriure un diari com quan eres nen.

7. Banyar-se en un riu.

8. Muntar a cavall.

9. Dormir sota les estrelles.

10. Fer el pi o una tombarella a l’aigua.

11. Abraçar un arbre.

12. Llogar una barca a pedals.

13. Atrevir-te amb un pentinat divertit.

14. Inventar un còctel exòtic.

15. Organitzar una graellada amb amics.

16. Fer un tast de vins.

17. Aprendre a fer cervesa casolana.

18. Aprendre a pescar.

19. Decorar galetes.

20. Dibuixar samarretes.

21. Anar a buscar mores i fer un pastís amb elles.

22. Bufar bombolles de sabó recordant la infància.

23. Disfressar-se.

24. Capturar un insecte.

25. Fer una figura de papiroflèxia.

26. Aprendre un truc de màgia.

27. Celebrar un no aniversari.

28. Començar un puzle…i acabar-lo.

29. Practicar ioga en família.

30. Planejar una nit gastronòmica.

31. Veure una pel·lícula en un autocinema.

32. Pintar un quadre.

33. Visitar un museu.

34. Conrear una planta.

35. Visitar un far.

36. Anar a un concert.

37. Muntar en vaixell.

38. Dibuixar una mandala.

39. Fer una ruta en bici.

40. Fer-te un tatuatge temporal.

41. Escriure un relat o un conte.

42. Aprendre un joc de cartes.

43. Provar un nou sabor de gelat.

44. Fer un pícnic de nit a la platja.

45. Fer una polsera o un collaret per a tu.

46. Aprendre a tocar un instrument.

47. Cantar en un karaoke.

48. Fer volar un estel.

49. Gaudir en família i/o en parella.

50. Ser feliç.

Independentment de l’edat, segur que ho passarem genial i que serà un estiu que per molts motius, i sobretot per aquestes experiències, mai oblidarem

Per Eva Remolina