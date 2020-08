Creixement personal: Necessito aclariments

Els que em soleu llegir sabeu que escric sobre motivació i creixement personal. Avui escric en nom de moltes persones que necessiten aclariments. Escric a títol personal i són les meves opinions, però la gent del carrer està enfadada, se sent impotent i no entén res.

Així que de manera pública i oberta vaig a fer unes preguntes en veu alta per a veure si algú pot respondre’m i que aquestes respostes que demano puguin servir a tots.

La primera vegada que ens van confinar, ens van dir que era necessari, que els hospitals estaven col·lapsats.

Però ara els hospitals no estan col·lapsats i ens volen tornar a confinar?

Si sabem que un virus no desapareix per confinar-nos, perquè tornar a fer-ho?

No seria millor protegir a la gent amb risc?

Salut o diners? Evidentment salut. Però, qui diu que són coses contraposades? Per què no es pot treballar si es fan bé les coses?

No tinc tota la informació per a dir si s’han fet bé o malament les coses. Si puc dir que es van preocupar que la gent pogués cobrar per desocupació independentment que els toqués o no, també que per primera vegada els autònoms a gran nivell han rebut prestacions.

Però i ara? Tornaran a ajudar-nos? Si tot això és per la nostra salut, perquè es continua venent tabac?

