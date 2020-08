7 llibres inspiradors sobre tecnologia i organització per a llegir aquest estiu

Llegir és un hàbit que ha de conrear-se contínuament i més en una època com l’estiu, on el període vacacional i el temps lliure donen lloc a un entorn propici per a aprendre alhora que ens relaxem. Aquests dies de descans són una oportunitat única per a qualsevol persona que desitgi aprofundir i construir una carrera en el món de la tecnologia o, simplement, que vulgui tenir una major comprensió general sobre aquest àmbit.

“Formar-se és fonamental abans d’endinsar-nos en una professió i, fins i tot, quan estem dins d’ella. Ens ajuda a tenir una visió global i a comprendre millor el funcionament de les altres empreses i departaments tecnològics; a més d’evitar cometre els típics errors i agilitar l’organització empresarial”, assenyala Javier Peris, vicepresident executiu d’itSMF Espanya, que afegeix que “en un entorn VUCA (volàtil, incert, complex i ambigu) com el que vivim, hem d’ampliar el nostre perímetre de coneixement assumint nocions fonamentals de totes aquelles àrees que envolten la nostra activitat principal amb l’objectiu d’entendre com interactuar amb elles i aportar veritablement valor al context de la nostra organització”.

Àrees de coneixement relacionades amb l’estratègia, amb seguretat i ciberseguretat o enfocades a Govern i gestió de processos de negoci, al costat de nous paradigmes, no poden ser desconegudes per als veritables professionals de la gestió i govern de serveis de Tecnologies de la Informació obligats més que mai a un procés de formació i reciclatge constant. En aquest sentit, Javier Peris assenyala que hi ha disponible molta ‘saviesa i experiència’ en forma de llibres que són eines excel·lents per a l’aprenentatge.

Des d’itSMF Espanya, l’associació professional sense ànim de lucre que aglutina als principals CIOs, CTOs, directors de Tecnologia i responsables d’Informàtica, han seleccionat una llista de llibres per ampliar la perspectiva sobre el món tecnològic i els negocis:

1- Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. 2.ª edición

2- Reconsiderando Agile

3- El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención

4- Así se domina el mundo

5- 21 lecciones para el siglo 21

6- BPM CBOK 4.0: Guía de Business Process Management Common Body Of Knowledge

7- The Unicorn Project: a Novel about Developers, Digital Disruption, and Thriving in the Age of Data

Per Tecnonews