30 anys de la gran nevada de la Puríssima

Avui fa 30 anys de la gran nevada del 8 de desembre de 1990 que va passar a la memòria col·lectiva pel col·lapse que es va produir a les carreteres del país. Molts turistes es varen quedar atrapats i es va posar de manifest la gestió i complicitat entre les administracions i la societat per afrontar l’emergència.

La neu va començar a caure la tarda del dissabte 8 de desembre però ningú preveia la situació que es desencadenaria aquella jornada. La constància de la nevada va derivar en una trampa, ja que milers de turistes i residents es van quedar atrapats als seus vehicles quan es disposaven a tornar a les seves llars. La caravana de cotxes no avançava i la situació es complicava perquè les màquines llevaneus no podien passar entre els vehicles per retirar els gruixos de neu acumulats.

A mesura que passaven les hores ja es veia que caldria activar protocols per donar resposta a les persones que s’estaven quedant atrapades i les diverses administracions i els cossos especials es van haver de coordinar per gestionar la situació. La prioritat va ser, davant la inviabilitat de netejar les carreteres, poder donar allotjament i menjar a les persones afectades.

La resposta més immediata va ser la d’allotjar les famílies en espais públics; molts ciutadans del país, a més, es van oferir per acollir gent als seus domicilis particulars, el que va resultar crucial per poder reubicar tots els afectats pel temporal.

El Comú d’Andorra la Vella, de la mateixa manera que en d’altres situacions com els aiguats 1982, va implicar-se plenament en la gestió de l’emergència. Des del Comú es va posar a disposició espais públics com el poliesportiu i va coordinar l’allotjament dels particulars que de manera solidària van fer-ho a les seves llars. A l’arxiu comunal es conserva l’expedient amb les anotacions i inscripcions que denoten la rapidesa que requeria la situació.

La situació va començar a normalitzar-se cap al vespre del dia 9 i es va facilitar la sortida de vehicles perquè la gent pogués marxar als seus llocs d’origen. Pocs dies després el Comú va rebre un degoteig de cartes en forma d’agraïment per la gestió i el bon tracte rebut.