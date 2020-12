La FAE i els clubs demanen al Govern poder entrenar a pistes del país

La Federació Andorrana d’Esquí ha sol·licitat al Govern d’Andorra la possibilitat de poder entrenar a les pistes d’esquí del país, tot i la incerta obertura de les estacions d’esquí. Així ho ha explicat el president de la FAE, Josep Pintat, en una reunió amb la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz. Durant la trobada Pintat ha entregat una carta, signada també pels màxims mandataris dels clubs del Principat, on es demana que “sempre que les condicions de neu ho permetin, la possibilitat que els nostres equips tant nacionals, com EEBE (U16 i U14) i grups U12 i U10 puguin iniciar els entrenaments d’esquí com previst”, els quals habitualment s’inicien just després del pont de la Puríssima a Andorra.

A la reunió, que s’ha desenvolupat amb total cordialitat, Riva ha traslladat a la Federació i als clubs el compromís del Govern per treballar i estudiar la demanda del sector amb la voluntat que puguin entrenar.

Així, a la carta es demana al Govern que interfereixi amb les estacions d’esquí o SkiAndorra de manera que l’esquí pugui reprendre la seva activitat en el seu medi natural. En qualsevol cas, la FAE i els clubs signants consideren que hi ha una evolució de millora, especialment pel que fa als esportistes i futurs esportistes, que es tallaria pel fet de no poder fer ús de les pistes d’esquí.

Josep Pintat, com a president de la FAE, però també el vice-president de l’ECA, Josep Sansa, el president del SEC, Xavier Sarasa, el president del PCGR, Jaume Bousquet, el president de l’ECAP, Dani Escabrós, i la presidenta de l’ECOA, Meritxell Santuré, destaquen les circumstàncies excepcionals que es viuen en l’actualitat, tot afirmant que per mantenir “la motivació tant dels nostres federats com la del nostre esport en general, considerem del tot necessari que puguem retornar a la nostra essència i al nostre medi de forma més natural i controlada possible, tenint ben entès que les circumstàncies són excepcionals”.

La carta al ministeri afegeix la predisposició dels sota-signants a coordinar amb el personal escaient unes sessions d’entrenaments “controlades, que s’adaptaran a l’espai d’entrenament disponible, als horaris d’obertura i tancament que es proposin i a les mesures de prevenció de la COVID-19 que tant les estacions com la pròpia Federació han elaborat de cara a aquest pròxim curs 20-21”.