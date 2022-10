El Govern farà una contribució voluntària per un import de 20.000 euros a fons i programes de la UNESCO per a la cooperació al desenvolupament. La contribució econòmica es repartirà al Fons de Patrimoni Mundial, al Programa internacional pel desenvolupament de la comunicació, a la iniciativa LiBeirut i al Fons per a la Diversitat Cultural.

El Fons del Patrimoni Mundial, que rebrà una subvenció de 5.000 euros, UNESCO encoratja la identificació, protecció i preservació del patrimoni cultural i natural a través de la consideració del món com a posseïdor d’un valor excepcional per a la humanitat. Sobre aquesta idea es basa el tractat internacional titulat Conveni sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural, adoptat per la UNESCO l’any 1972.

El Programa internacional per al desenvolupament de la comunicació (PIDC), amb una dotació de 6.000 euros, creat per una resolució de la Conferència General de la UNESCO, se centra exclusivament en la construcció de mitjans de comunicació socials als països en via de desenvolupament. La filosofia en què es basa el PIDC és que la llibertat d’expressió té sentit tan sols quan existeix tota una sèrie de mitjans de comunicació, com ara diaris, emissores de ràdio i canals de televisió.

Des de l’any 2020, Andorra aporta una contribució al projecte LiBeirut de 5.000 euros, que dona continuïtat a continuar amb la tasca de restauració i rehabilitació de l’escenari cultural de Beirut. El fons es va crear després de la doble explosió que va tenir lloc el 4 d’agost del 2020 a Beirut, i centra els seus esforços en l’àmbit de l’educació i de la cultura.

Finalment es destinen 4.000 euros al Fons per a la Diversitat Cultural (FIDC), que té per objectiu promoure el desenvolupament sostenible i la reducció de la pobresa als Estats en desenvolupament que són Parts del Conveni de 2005. El Fons dona suport a projectes que tinguin per objecte promoure la creació d’un sector cultural dinàmic principalment amb activitats que facilitin la introducció o elaboració de polítiques i estratègies, que promoguin la diversitat de les expressions culturals, així com reforçar les infraestructures institucionals que es considerin necessàries per a mantenir la viabilitat de les indústries culturals.