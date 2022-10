Andorra la Vella amplia l’oferta museística del país amb l’obertura de l’innovador Bici Lab Andorra

El Bici Lab Andorra ja és una realitat. El centre interactiu de la bicicleta, situat a l’edifici comunal de Prat de la Creu 70, s’ha inaugurat aquesta tarda de dimecres amb una gran festa al voltant del món de la bicicleta. L’estrena del nou espai, amb 1.700 metres quadrats i que alberga una de les col·leccions de bicicletes històriques més destacades del món, cedida per la família Riberaygua, ha comptat amb una nodrida representació institucional.

A l’acte hi han estat presents, entre d’altres, el cap de Govern, Xavier Espot; la síndica general, Roser Suñé, i la corporació comunal, a més de la família Riberaygua i una amplíssima representació de l’àmbit ciclista del país (entitats, professionals del ciclisme i empreses).

La cònsol major, Conxita Marsol, ha agraït en el seu discurs la donació desinteressada de la família Riberaygua, ara fa quatre anys, que ha fet possible que la instal·lació museística més gran del país sigui des d’avui una realitat i ha explicat que si bé la col·lecció està integrada per 300 peces, els visitants del Bici Lab podran contemplar-ne gairebé un centenar, les que estan exposades i que aniran variant.

L’equipament, ha afegit, també es basteix com a complement d’una realitat ciclista creixent al país. En aquest sentit, ha remarcat que Andorra és territori ciclista, tant per les proves de renom internacional que ha acollit com per l’important volum de professionals d’arreu del món que hi venen, tant per a entrenar com per viure-hi.

A tot plegat, ha conclòs Conxita Marsol, se li afegeix el teixit econòmic que s’ha desenvolupat amb els anys al voltant de la bicicleta, amb botigues especialitzades, fabricants i bike parcs, que se sumen al col·lectiu associatiu i clubs que promouen les diferents disciplines. “El Bici Lab Andorra neix com a complement de tota aquesta realitat ciclista que hi ha al país i s’erigeix, també, com un nou atractiu turístic i cultural que complementa l’àmplia oferta de la parròquia i el país”, ha conclòs la cònsol major.

De la seva banda, Turi Riberaygua, col·leccionista i membre de la família propietària del fons cedit, ha tingut unes paraules per als seus pares, iniciadors de la col·lecció i també ha agraït al Comú d’Andorra la Vella la implicació i l’esforç per a fer possible el museu, que ha qualificat de “magnífic”.

Eduard Tarrés, cap d’àrea del Bici Lab Andorra, i Josep Maria Herms, director creatiu de Playmedia, l’empresa que ha desenvolupat el museu, han explicat com a través dels relats de les excepcionals peces que s’exposen es van desgranant tots els conceptes que pivoten al voltant de la bicicleta com la salut, l’esport, la tecnologia, l’oci, la mobilitat i el turisme.

L’acte d’aquesta tarda ha estat conduït pel còmic i monologuista Javi Sancho i ha comptat també amb les actuacions musicals d’Enric Bartumeu (piano) i Xavi Bufa (fa música amb objectes, en aquest cas amb una bicicleta i una roda), que han interpretat una versió de l’Himne d’Andorra a l’inici de l’acte inaugural. La jornada s’ha tancat amb l’espectacle Sobre rodes, amb les acrobàcies i piruetes de circ de l’artista Yldor Llach a la plaça Lídia Armengol, just enfront del museu. La instal·lació ha ofert portes obertes fins a les 21 hores.

A més, fins al diumenge 9 d’octubre, l’equipament es podrà visitar gratuïtament dins de l’horari d’obertura habitual (de 10 a 18 h), i també s’oferiran visites guiades a l’espai cada dia a les 10, les 12 i les 17 h, mitjançant reserva telefònica prèvia.

‘Molt més que devorar quilòmetres’

Aquest és l’eslògan d’un equipament cultural que neix com molt més que un museu: a més de la important col·lecció de 300 bicicletes -una de les més importants del món que va començar a gestar el 1970 Bonaventura Riberaygua i que avui continuen el seu fill i net- ofereix també una exposició temporal gratuïta La dona i la bicicleta, i una àmplia zona amb simuladors i espais interactius per a millorar l’experiència dels usuaris.

El centre obre de 10 a 18 hores (de dimarts a dissabte entre novembre i març, i de dimarts a diumenge d’abril a octubre) amb la voluntat de crear sinergies amb tot el teixit relacionat amb el món de la bicicleta i acollir també actes i conferències al voltant de la cultura ciclista.

L’equipament s’estructura en dos nivells. A peu de carrer es troba l’exposició temporal gratuïta, la botiga i l’accés al museu. A la part inferior hi ha l’exposició permanent, a la qual s’accedeix a través d’una gran escalinata central envoltada d’una piràmide esglaonada esquitxada de bicicletes, un espai que talla la respiració per a donar entrada als dos relats que basteixen la mostra: d’un cantó l’evolució de la bicicleta, i d’altre, la relació d’Andorra amb el món del ciclisme.

És en aquest darrer espai on la tecnologia pren més relleu. Els visitants poden trobar des d’ulleres de realitat virtual, simuladors per a experimentar la sensació d’ascendir el Coll de Beixalís en bici de carretera o fer un descens al Bikepark de Vallnord, o dos braços robòtics que sostenen dos televisions tot canviant-les de posició en funció del relat que apareix a les pantalles.

El museu es completa amb una mediateca on un seguit de pantalles tàctils proporcionen molts més detalls de la col·lecció i resseguir l’evolució de la bicicleta, des de la invenció del seu antecedent immediat, la Draisina l’any 1817, fins a l’obsessió actual dels fabricants per a trobar els materials idonis per a produir bicicletes cada vegada més eficients.

La primera exposició temporal gira al voltant de la dona i la bicicleta

La mostra temporal amb què arrenca el museu porta per títol La dona i la bicicleta i narra com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per a lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.

Quinze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dues rodes des de finals del segle XIX fins a l’actualitat. D’utilitzar la bici com a eina per a escapar del control de marits i pares, a lluitar per la igualtat en el ciclisme professional. La mostra es complementa amb testimonis audiovisuals de dones ciclistes professionals des de diferents prismes.