Aprovada l’homologació del permís de conduir ucraïnès de les persones desplaçades pel conflicte bèl·lic

S’ha aprovat, aquest dimecres, el Decret pel qual s’estableix el procediment per a homologar els permisos de conduir ucraïnesos de les persones desplaçades a causa de la situació de conflicte a Ucraïna. Seguint amb el criteri del Govern de donar una cobertura millor a les necessitats d’acollida i sojorn a aquestes persones, mitjançant Decret s’estableixen els criteris per a homologar el permís de conduir, i es defineixen els requisits i la vigència del mateix.

Així, per a sol·licitar el canvi del permís de conduir ucraïnès per un permís de conduir andorrà cal disposar d’una autorització de sojorn o de sojorn i treball per a persones beneficiàries de protecció temporal i transitòria establertes per llei. A més, caldrà superar les proves pràctiques d’aptituds i de comportaments en circuit tancat i en la circulació en les vies obertes al trànsit en general establert en el Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per a conduir i del Registre de Permisos de Conduir.

S’homologaran els permisos de conduir de motocicletes i automòbils. La vigència dels permisos serà la mateixa que la durada de l’autorització de sojorn o de sojorn i treball per a persones beneficiàries de protecció temporal i transitòria. Si la persona obté una residència habitual a Andorra, es modificarà la durada del permís, d’acord amb la normativa establerta.

La proposta ha estat impulsada pel Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, en el marc del Grup de treball interministerial per a fer front a les necessitats de les persones desplaçades d’Ucraïna per la situació de conflicte actual al seu país i que es troben a Andorra.