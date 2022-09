168.000 euros per a les obres de millora de la carretera secundària CS-251 del Forn de Canillo

Els treballs de millores viàries i estructurals de la carretera secundària CS-251 al Forn de Canillo en fase 1 ja s’han adjudicat. El concurs públic nacional ha estat per a l’empresa Progec per un import de 168.316,84 euros.

L’obra consisteix en la realització d’un tractament de sosteniment per a reforçar l’estat actual d’un mur de maçoneria on apareixen esquerdes de tracció a la pròpia carretera, així com fissures sobre el parament actual del mur. Complementàriament, s’aplicarà un tractament de revestiment amb morter del parament actual, és millorarà el drenatge de la zona amb la construcció de nous trams de cuneta i finalment és millorarà la seguretat vial refent trams de barrera de seguretat.