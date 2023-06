15 anys de residència per a accedir als pisos de lloguer a preu regulat

Consell de Comú a Andorra la Vella (Comú)

Pas endavant del projecte dels habitatges de lloguer a preu regulat que impulsa el Comú d’Andorra la Vella, al Cedre de Santa Coloma. El Consell de Comú ha aprovat avui dijous el concurs nacional per a adjudicar la construcció, gestió i explotació del bloc d’habitatges de lloguer a preu regulat de l’avinguda d’Enclar número 20, en una parcel·la propietat del Comú on hi ha un immoble amb part de l’estructura ja bastida. El concurs fixa un termini de 30 mesos per a les obres de construcció de l’immoble, un d’un màxim de 50 anys per la concessió i explotació dels pisos.

De la trentena d’habitatges de 2 i 3 habitacions que es preveu que es puguin construir a l’immoble s’estableix que n’hi haurà d’haver almenys 1 adaptat a persones amb mobilitat reduïda. En la licitació també es valorarà que el projecte d’habitatges introdueixi els conceptes d’eficiència i sostenibilitat, així com les noves tecnologies.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al pròxim 30 d’agost. El cònsol major, David Astrié, ha assenyalat que la intenció és adjudicar el projecte aquest setembre, per la qual cosa s’estima que els pisos puguin ser una realitat a l’estiu del 2024.

En paral·lel, el Comú ha fixat els criteris per a accedir als habitatges de lloguer a preu regulat. Així doncs, entre els requisits s’estableix que els usuaris han d’haver estat censats a la parròquia d’Andorra la Vella com a mínim durant 15 anys, no necessàriament consecutius i que es computaran a comptar de la majoria d’edat. En el cas de les persones amb mobilitat reduïda, hi podran optar residents d’altres parròquies, sempre que demostrin la residència al país durant com a mínim 5 anys. Els sol·licitants, a més, no podran ser titulars de cap habitatge i hauran d’acreditar uns ingressos bruts d’entre 1 i 1,5 del Llindar econòmic de cohesió social (LECS), valorats per unitat familiar.

Segons l’estudi de viabilitat econòmica del projecte el preu màxim de lloguer dels pisos serà de 560 euros per als de 2 habitacions i de 640 euros per als de 3. Cadascuna de les 45 places d’aparcament que es preveuen tindran un lloguer màxim de 60 euros.





S’adjudica l’ampliació del carrer Doctor Vilanova

En la mateixa sessió de Consell de Comú també s’han adjudicat les obres d’ampliació dels carrers Doctor Vilanova, Prat de la Creu i Prada Casadet a l’empresa Treballs públics UNITAS SAU per un import de 2.418.240 euros. Els treballs preveuen l’eixamplament del carrer perquè tingui tres carrils (dos de pujada i un de baixada) i voravies més amples en el tram comprès entre Prat de la Creu i l’avinguda Tarragona. L’objectiu de la reforma és potenciar i millorar una de les principals portes d’entrada a Andorra la Vella cap a la part alta de l’avinguda Meritxell i el Centre històric. Els treballs començaran al setembre, un cop quedi lliure la parcel·la de l’antiga plaça de braus, que a l’estiu acollirà l’espectacle del Cirque du Soleil, i tenen un termini d’execució de 8 mesos.

El Consell de Comú també ha donat llum verd a l’abonament gratuït al Centre esportiu dels Serradells per a totes les persones majors de 65 anys residents a Andorra la Vella perquè hi puguin fer activitat esportiva. La gratuïtat del servei serà efectiva a partir de mitjans de juny. La mesura, que s’emmarca en el pla de gent gran activa i de promoció d’hàbits saludables, suposarà l’accés il·limitat a la piscina i al gimnàs, així com a les activitats dirigides que s’hi duen a terme.

Durant la sessió s’ha aprovat el Reglament de l’Arxiu comunal, un document que defineix i regula les funcions d’aquest ens i estableix els criteris de la gestió documental per a afavorir el tractament i la consulta de dades. Aquest projecte coincideix amb la celebració, entre el 5 i l’11 de juny, de la Setmana dels arxius.





Nomenament de la nova secretària general

La sessió s’ha clos amb el nomenament de Laura Camps com a nova secretària general del Comú; a partir de juliol rellevarà Àngel Grau, que es jubila. El cònsol major ha agraït la tasca i la dedicació de Grau durant els anys que ha prestat servei al Comú i, alhora, ha desitjat molts encerts a la seva successora.