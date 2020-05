13 dels sanitaris cubans tornen al seu país

Com ja va anunciar el ministre de Salut, 13 sanitaris cubans han tornat al seu país la matinada d’aquest dimarts. La resta de professionals es quedaran repartits entre El Cedre i l’hospital Nostra Senyora de Meritxell fins a mitjan mes segons les previsions actuals.

Han viatjat aquesta matinada amb autocar cap a Madrid. Sortien de l’hotel on han estat allotjats durant gairebé dos mesos. Des de l’aeroport de la capital d’Espanya s’espera que els 13 sanitaris volin cap a Cuba.

A Andorra han treballat colze a colze amb el personal del SAAS que s’ha vist afectat de manera contundent per la pandèmia, no només professionalment, sinó com a col·lectiu tocat directament per la malaltia. Els sanitaris cubans que encara estan aquí treballaran com fins ara a l’hospital i a El Cedre.