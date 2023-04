12 explotacions ramaderes seran presents a la Fira del Bestiar d’Ordino

Visita dels alumnes de primària a la Fira del Bestiar d’Ordino. Foto: Arxiu / Comú d’Ordino

El documental sobre la ramaderia a Ordino es podrà veure coincidint amb la Fira del bestiar, el 6 i 7 de maig i servirà per a reflexionar sobre el retrocés en el nombre de caps de bestiar ovins, un problema que repercuteix en la preservació de les zones d’alta muntanya. El comú d’Ordino treballa en un projecte que vol implicar la resta d’administracions.

El certamen reivindica la importància dels ramats per a preservar l’equilibri mediambiental. En aquest sentit, hi ha un projecte sobre la taula per a reunir en un gran ramat els caps d’oví del país, uns animals que són cabdals per a la preservació de les zones d’alta muntanya.

Eduard Betriu, conseller d’Agricultura i Medi Ambient comú d’Ordino, considera que “allà on no entra el sol es perden les pastures i estem perdent hectàrees de pastures”. A això cal afegir el “perill d’incendis” que suposa i les sequeres, factors que els preocupen.

No és l’únic projecte en marxa, ja que també s’estudien possibles alternatives de cultiu a la parròquia. Eva Choy, cònsol menor d’Ordino, explica que “això ho fem amb la col·laboració del Parc Pirinenc de les Tres Nacions i s’aprofita per a fer aquests estudis conjuntament per a veure quines alternatives tindríem aquí”.

La Fira del bestiar aplegarà en aquesta tercera edició un centenar de caps de bestiar de dotze explotacions de la parròquia.