11a posició de Roger Puig al supergegant dels Jocs Paralímpics

Roger Puig ha finalitzat en 11a posició, aquest dilluns, al supergegant dels Jocs Paralímpics que es disputen a Cortina (Itàlia), en una cursa molt exigent marcada per la velocitat i la precisió en la traçada. Tot i que l’esquiador andorrà de paraalpí no ha acabat del tot satisfet amb la seva actuació, especialment després del gran resultat aconseguit diumenge, aquesta classificació suposa el seu segon millor resultat en uns Jocs, un fet que l’equip valora molt positivament.
Durant la baixada, Roger Puig, ha comès algunes errades en la trajectòria que l’han obligat a fer una línia menys neta del que és habitual. En el supergegant, on la velocitat és molt elevada i cada detall compta, aquestes petites imprecisions en la traçada poden acabar suposant una pèrdua important de temps respecte als rivals. Malgrat aquestes dificultats, l’esquiador ha sabut mantenir un bon ritme fins a la meta i continuar sumant experiència i solidesa en una disciplina molt exigent.
Des de l’equip es fa una valoració positiva de la cursa, tant pel resultat com per la consistència que està mostrant durant aquests Jocs.
La victòria ha estat per al suís Robin Cuche, que s’ha endut la medalla d’or. La medalla de plata ha estat per a l’americà Patrick Halgreen, mentre que el bronze ha anat a parar al francès Jules Segers.
Dimarts espera un dia llarg amb la supercombinada, amb un supergegant primer i un eslàlom tot seguit, sumant els cronos d’ambdues proves.