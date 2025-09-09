11.314 alumnes comencen el curs 2025-2026, a Andorra

Aquest dimarts, 9 de setembre, han començat el curs escolar 2025-2026 un total d’11.314 alumnes. El sistema educatiu andorrà és el que compta amb més estudiants, amb 4.524, seguit del francès amb 3.353 alumnes, i l’espanyol amb 3.143 alumnes. Les dades són similars a les registrades anys anteriors, amb un equilibri de repartiment d’alumnes entre els tres sistemes educatius.
Aquestes xifres són provisionals i es confirmaran un cop es tanquin les inscripcions als centres a finals d’aquest mes. Del sistema educatiu andorrà, tots els estudiants retornen avui a les aules excepte els alumnes del segon cicle de segona ensenyança que enceten el curs un dia més tard, atès que a segona ensenyança l’entrada al centre es fa de manera progressiva.
“Aquest curs és clau per al desplegament del Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius”, ha afirmat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. Una de les novetats més significatives és la implementació dels Chromebooks al primer curs de segona ensenyança, i de forma progressiva s’anirà introduint aquesta eina digital a tots els cursos de segona ensenyança. Per a aquest curs hi ha operatius 520 Chromebooks amb una inversió de 200.000 euros, i per al curs que ve s’adquirirà una xifra similar de dispositius.
Una altra de les accions destacades és la formació tant de professors com d’alumnes sobre intel·ligència artificial. “Cal acompanyar a tots els membres de la comunitat educativa al bon ús d’aquestes eines”, ha indicat el ministre.
A més, es dona continuïtat a l’aplicació de les mesures del Pla de millora del sistema educatiu andorrà. Amb la finalitat de reforçar les competències en llengua, comprensió lectora i matemàtiques, l’alumnat manté les hores lectives en aquests àmbits de coneixement després de l’ampliació que es va dur a terme el curs passat.
El Ministeri té la voluntat de convocar les places vacants estructurals de professorat al sistema educatiu andorrà. És per això que el ministre ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria d’entre 25 i 30 places de mobilitat interna per al curs 2025-2026 de mestres i professors de diferents disciplines: francès, d’educació física, d’educació física en francès, de matemàtiques, de ciències en francès i de plàstica en francès.
A part, comencen aquest curs els vint professionals que van superar el procés de selecció del curs 2024-2025 quedant subjectes al període de prova, i aquesta tardor es treuen novament a concurs les places pendents d’assignar de la convocatòria 2024-2025. En total són sis places vacants, quatre de professors de català i dues de professors de ciències humanes i socials.
La inauguració del curs escolar s’ha dut a terme avui dimarts en un centre educatiu del sistema francès, l’Escola Francesa Élémentaire d’Andorra la Vella, tot coincidint amb el 125è aniversari de la creació de l’escola francesa. El ministre Ladislau Baró ha informat, de fet, que s’ha arribat a un preacord per a la renovació del conveni educatiu amb França.
El centre educatiu d’Andorra la Vella que avui ha visitat el titular d’Educació juntament amb el secretari d’Estat, Josep Anton Bardina, comença el curs amb noves instal·lacions, després de la reforma duta de terme el curs passat. Els treballs que han tingut una durada de vuit mesos s’han concentrat en la reforma de la instal·lació elèctrica i contra incendis, el canvi de paviments i de finestres, així com la modificació de les distribucions interiors i la instal·lació de proteccions solars a la façana principal. L’objectiu de la rehabilitació ha estat millorar l’eficiència energètica i també potenciar les energies solars. La inversió ha estat de 934.000 euros.