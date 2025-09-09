El Casal Cívic i Comunitari de la Seu enceta les inscripcions per a les seves noves formacions

El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell ja prepara el curs 2025-2026 amb un ampli ventall d’activitats, la majoria de les quals començaran a l’octubre tot i que les inscripcions ja es fan ara. El termini en línia va començar la setmana passada, mentre que de manera presencial es pot fer fins aquest dimecres, als matins al local situat al carrer de Garriga i Massó.
Enguany aquest servei, adscrit al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, celebra deu anys de presència a la capital de l’Alt Urgell. Des del centre recorden que el seu programa és obert a gent de totes les edats i que el seu objectiu és reforçar el sentiment de comunitat, el desenvolupament de les persones i el civisme.
L’oferta d’activitats físiques per a aquest primer trimestre es farà en horari de tarda -generalment entre 2/4 de 5 i les 6- i inclou els cursos ‘Posa’t en forma – intermedi’, per a millorar l’equilibri (els dilluns, del 6 d’octubre al 24 de novembre), ‘Mou-te – inicial’ (els dimecres, del 7 d’octubre al 25 de novembre), ‘Gimnàstica suau / cadira’ (també els dimecres, de l’1 d’octubre al 26 de novembre), ‘Activa l’energia vital i l’equilibri’ (els dijous, del 2 d’octubre al 27 de novembre), ‘Gimnàstica hipopressiva – nivell mig’ (també els dijous d’octubre i novembre) i ‘Estiraments’ (els divendres, del 3 d’octubre al 28 de novembre).
A l’apartat de formació personal, s’oferiran els tallers ‘Celebra’t’, sobre autoestima i capacitats (14 d’octubre, a les 6 de la tarda), ‘Activem la memòria’ (els divendres al migdia, del 10 d’octubre al 14 de novembre), ‘Club de lectura amb perspectiva de gènere’ (els dilluns a la tarda, del 3 al 24 de novembre), i, com a novetat, ‘Taller de sensibilització de diversitat sexual i de gènere per a gent gran’ (2 de setembre, a les 6 de la tarda).
En noves tecnologies, s’ofereix un curs de Canva per a ajudar a crear felicitacions de Nadal (els dimarts a la tarda, del 4 al 25 de novembre) i la formació ‘+60 Bretxa Digital’, que es farà en horari de matí (10.00-11.00 h) i en tres nivells: inicial (els dilluns i dijous, del 3 de novembre al 3 de desembre), mitjà (els dimarts i divendres, del 4 de novembre al 5 de desembre) i superior (els dimecres, del 15 d’octubre al 17 de desembre). Finalment, pel que fa a tradicions, hi ha un curs de punta de coixí, que és l’únic que ja comença ara: es fa els divendres a la tarda del 5 de setembre al 19 de desembre.
Les places són limitades i s’adjudicaran per número assignat. En cas que les inscripcions superin les places disponibles, es farà un sorteig el 22 de setembre.