RàdioSeu, premi Estel 2025 pels seus 40 anys de servei a la ciutat, la comarca i el Pirineu

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i Junts per Catalunya de l’Alt Urgell lliuraran, en un acte obert a tota la ciutadania, el 26è Premi Estel a RàdioSeu pel seu 40è aniversari. Enguany els impulsors del guardó volen reconèixer la trajectòria de RàdioSeu de quatre dècades com un mitjà de comunicació local professional, de servei públic i de referència, amb una clara vocació comarcal i pirinenca, amb la implicació de centenars de persones voluntàries que han enriquit la vida comunitària a través de la ràdio, així com el compromís constant amb la llengua catalana com a llengua de comunicació.
El Premi Estel va ser instaurat l’any 1999 per la Joventut Nacionalista de Catalunya i CDC de l’Alt Urgell per tal de reconèixer la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori a favor de la llengua, la cultura i la identitat pirinenca i catalana. El col·lectiu comarcal de Junts per Catalunya va prendre l’any 2019 el relleu en l’organització d’aquest acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu d’Urgell.
L’acte de lliurament del guardó a RàdioSeu serà el proper diumenge, dia 14 de setembre, a les 18 hores, a la Torre Solsona de Castellciutat
Els guardonats en les anteriors edicions han estat l’escriptor Joan Obiols, l’associació Amics de la Sardana de la Seu, els Diables de l’Alt Urgell, el Cor de Caramelles de la Germandat de Sant Sebastià, la Coral Caterva, el Patronat del Retaule de Sant Ermengol, l’educador Francesc Moix, la Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell, el dinamitzador cultural Josep Vilarrubla ‘Pep Diligent’, el músic acordionista Artur Blasco, la colla de bastoners de Peramola, el Taller Claror, l’Associació Llibre del Pirineu, Picurt, l’Assemblea Nacional Catalana, el dinamitzador cultural Ventura Canturri, els Caramellaires de Castellciutat, el Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell, els Geganters i Grallers d’Oliana, les agrupacions comarcals d’Òmnium Cultural i l’ANC, Amadeu Clausó i Joan Busquets com a impulsors de la Fira del Llibres del Pirineu, Jordi Turull, al dinamitzador cultural Ivan Caro i l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell. L’any passat el Premi va recaure en grup de Caramellaries de Tragó, Nuncarga i la Casa del Pont.