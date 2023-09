Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Deu persones han estat detingudes per la Policia, aquests darrers dies, per conduir donant positiu d’alcoholèmia, i una per positiu a la prova de tòxics, tractant-se d’una dona i deu homes d’edats compreses entre 19 i 54 anys d’edat.

Informa la Policia que, els interessats van donar una taxa d’entre 0,93 g/l i 3,21 g/l. Entre ells hi ha un conductor de 22 anys d’edat implicat en un atropellament, i que va donar un resultat positiu d’1,65 g/l.