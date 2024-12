Ysios Capital i Andbank s’alien per a llançar el fons Telescope Biotech Fund

Portal d’entrada d’Ysios, el nou aliat d’Andbank Wealth Management

Ysios Capital, gestora de venture capital especialitzada en el sector biotecnològic, i Andbank Wealth Management, gestora de fons del banc privat Andbank, s’han aliat per a llançar el Telescope Biotech Fund, un fons amb vocació global que inverteix en companyies cotitzades del sector biomèdic, principalment en Nasdaq i NYSE.

Ysios Capital serà l’entitat assessora del fons i Andbank Wealth Management, per part seva, serà l’entitat gestora. L’objectiu d’inversió se centra en identificar companyies amb alt potencial de creixement a través de la innovació i el desenvolupament de nous fàrmacs.

Fundada en 2008, Ysios Capital ha estat una de les firmes del mercat espanyol pionera en la inversió en projectes biotecnològics. Amb més de 400 milions d’euros sota gestió repartits en tres fons, Ysios Capital ha invertit en 41 companyies i ha impulsat el desenvolupament de nombroses teràpies innovadores. Fins a la data, 19 d’aquests productes han arribat a mercat, generant un impacte positiu en la societat i millorant la vida de milers de pacients.

La inversió del Telescope Biotech Fund segueix una metodologia altament especialitzada, amb una selecció cuidada i rigorosa de companyies biotech i farmacèutiques. La signatura identifica les tecnologies amb major potencial en biomedicina mitjançant una plataforma d’anàlisi pròpia. Emprant criteris científics, de mercat i financers, el fons construeix una cartera de 15-20 signatures orientades a la creació de valor en quatre grans àrees terapèutiques: immunologia, oncologia, malalties rares i malalties metabòliques. Els més de 15 anys d’experiència de Ysios Capital en l’anàlisi d’inversions en biotecnologia permeten al fons tenir una estratègia centrada en la innovació per als pacients, l’ajust al mercat i el coneixement de l’univers farmacèutic.

Segons Jordi Xiol, Partner de Ysios Capital, “els avanços científics de l’última dècada estan transformant la medicina en àrees tan diverses com l’oncologia, l’obesitat o les malalties infeccioses. El sector biotecnològic es troba al principi d’un cicle d’innovació sense precedents, en el qual descobriments fonamentals en el laboratori es tradueixen en teràpies innovadores, gràcies a noves eines d’enginyeria”.

Per a Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management, “en el sector de la biomedicina, els retorns financers van de bracet dels retorns per a la societat. El fons Telescope Biotech ofereix una oportunitat de participar en aquesta revolució tecnològica a través de la inversió en companyies que estan desenvolupant nous fàrmacs, per a capturar el valor que es genera quan els resultats són positius”.





Sobre Andbank España

Andbank España és una entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat, que va tancar el 2023 amb un volum de negoci de 24.232 milions d’euros, es distingeix per comptar amb una xarxa de banquers i especialistes amb àmplia experiència en l’assessorament i la gestió de patrimonis.

Un dels eixos d’actuació fonamentals de Andbank España és la seva activitat d’RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s d’Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).





Sobre Ysios Capital

Ysios Capital és una gestora espanyola líder en venture capital que proporciona finançament a empreses de ciències de la vida altament innovadores que desenvolupen tractaments enfocats a indicacions amb una gran necessitat mèdica no coberta. Amb oficines a Sant Sebastià i Barcelona, està formada per un equip de professionals divers que té com a objectiu transformar el capital en avanços mèdics amb un impacte positiu en la societat. Ysios Capital, fundada en 2008, compta amb més de 400 milions d’euros en actius sota gestió a través dels seus tres fons. Per a més informació, es pot visitar www.ysioscapital.com.