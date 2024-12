La Seu recull prop d’11.000 euros per a La Marató de 3Cat

La Marató de 3Cat per les malalties respiratòries recapta 6.434.613 euros

Les activitats organitzades a la Seu d’Urgell per a recaptar fons per a la 33a edició de La Marató de 3Cat per les malalties respiratòries han recollit un total de 10.789,87 euros. Aquesta xifra, obtinguda gràcies a la participació de la societat urgellenca, a més d’una vintena d’activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, es destinaran a sensibilitzar i impulsar la recerca sobre les malalties respiratòries.

Al respecte, l’Ajuntament de la Seu vol agrair públicament a totes les entitats, associacions, empreses i institucions que ho han fet possible, així com també a 3Cat, que gràcies a les seves connexions en directe des del Parc Olímpic del Segre s’ha donat a conèixer a tot el país la solidaritat del municipi urgellenc cap aquest projecte solidari.





Activitats desglossades i diners recaptats que es destinaran a La Marató de 3Cat