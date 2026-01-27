Xipre situa l’Acord d’associació entre Andorra i la UE com una de les prioritats de la seva presidència del Consell de la UE

Andorra ha rebut, aquest dimarts, la visita de l’ambaixador de la República de Xipre a Andorra, Michalis Ioannou, en el marc de la presentació de les prioritats de la presidència xipriota del Consell de la Unió Europea, que té lloc durant el primer semestre de l’any. La trobada ha permès constatar que l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea és una de les prioritats de la presidència xipriota, amb l’objectiu d’avançar cap a la seva conclusió i signatura.
Durant la seva intervenció, l’ambaixador Ioannou ha subratllat que Xipre és optimista pel que fa a l’evolució dels treballs i ha indicat que s’està treballant activament per a desbloquejar el darrer aspecte pendent, el de la naturalesa jurídica de l’Acord, en el marc del Grup EFTA (l’Associació Europea de Lliure Comerç) per a assolir “aviat” un acord per unanimitat. En aquest sentit, ha expressat la voluntat que es pugui adoptar una decisió “en les properes setmanes” amb l’objectiu que el Consell de Ministres de la Unió Europea pugui aprovar el text durant la presidència xipriota i la signatura pugui tenir lloc durant aquest mateix semestre.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat l’excel·lent estat de les relacions bilaterals entre Andorra i Xipre, i ha agraït que la presidència xipriota hagi mantingut l’Acord d’associació amb Andorra com una prioritat a l’agenda europea. La ministra ha recordat, a més, la signatura del Memoràndum d’entesa i cooperació entre ambdós països, signat el 12 d’abril de 2024 durant la seva visita oficial a Xipre, com a mostra del bon moment de la cooperació bilateral.
En la seva presentació, l’ambaixador Ioannou ha exposat els grans eixos de la presidència xipriota del Consell de la UE, marcats per un context internacional complex i per la voluntat de reforçar l’autonomia estratègica europea. Entre les prioritats destaquen la gestió de la migració i la seguretat fronterera, el reforç de la defensa, la competitivitat econòmica i energètica, així com l’impuls a la innovació, la digitalització i les transicions verda i digital. En l’àmbit de l’acció exterior, Xipre aposta per una Unió Europea oberta al món, amb un ferm suport a Ucraïna.
El secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, ha assenyalat que el compromís mostrat durant les primeres setmanes de la presidència xipriota confirma que el Consell de la UE avança pel bon camí per a poder signar l’Acord durant l’actual presidència. Riba també ha destacat els avenços en l’acord de gestió de fronteres, una solució ad hoc per a Andorra per a l’aplicació del reglament EES.
La visita ha inclòs una trobada institucional amb el cap de Govern, Xavier Espot, i ha servit per a reforçar els vincles bilaterals i el diàleg sobre la cooperació europea en àmbits d’interès comú. En aquest context, s’ha anunciat igualment una propera visita a Andorra del ministre d’Afers Exteriors de Xipre, Constantinos Kombos.