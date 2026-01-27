Andorra i Catalunya exploren noves línies de col·laboració en l’àmbit de l’alt rendiment esportiu

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, s’ha reunit aquest dimarts amb el secretari general d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia, al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés. Aquesta trobada ha servit per a explorar noves línies de col·laboració entre les dues institucions en l’àmbit de l’alt rendiment esportiu, així com cercar possibles sinergies entre els centres esportius andorrans i catalans. Finalment, s’ha acordat continuar amb les converses iniciades avui amb una visita de la delegació catalana a Andorra durant aquest any.
En acabar la visita institucional, el secretari d’Estat Alain Cabanes, acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i dels caps d’àrea d’esports, Lluís Orona i Kevin Poulet, s’han trobat amb les esportistes andorranes que actualment entrenen en aquestes instal·lacions: Berta Miquel (gimnàstica rítmica) i Naiana Liñán (Taekwondo).
