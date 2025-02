Xerrades a Bellestar (Alt Urgell) per a joves i famílies

Cartell anunciant les xerrades per a joves i famílies (CCAU)

L’ajuntament de Montferrer i Castellbó i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell organitzen tres xerrades informatives per a joves i les seves famílies des de final de febrer a final de març al local social de Bellestar. Aquestes sessions s’emmarquen en el Pla Local de Joventut del municipi i tenen per objectiu que el col·lectiu de joves conegui diverses opcions de cara a l’estiu i al seu futur tant en estudis com en el mercat laboral.

La primer xerrada serà “Un estiu diferent: camps de treball internacionals i nacionals” el dijous 20 de febrer, i es parlarà dels procediments, terminis de sol·licitud i requisits per a participar en aquests projectes. El 13 de març se centrarà l’explicació en beques i ajudes per a estudis post-obligatoris, i l’última xerrada, el 27 de març, versarà sobre com fer els primers currículums per a buscar feina a l’estiu.

Totes les sessions es fan a dos quarts de vuit del vespre i hi haurà la possibilitat d’assessorament individual posterior per a totes les persones que ho demanin. Les xerrades són gratuïtes i obertes a tothom, però cal fer inscripció prèviament a l’Ajuntament de Montferrer. Per a més informació es pot contactar amb la tècnica de joventut de Montferrer al correu amontraveta@ccau.cat.