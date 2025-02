Pirineu: L’eficàcia dels tractaments aeris per al control de la processionària del pi permet reduir la plaga

Una avioneta ruixant el producte contra la processionària del pi (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha rebut aquests dies la valoració dels especialistes externs sobre l’eficàcia de la campanya de tractaments aeris de control de la processionària del pi feta aquesta passada tardor, que confirma una mortaldat de les erugues superior al 80% en les zones tractades.

Tot i que els tractaments s’han fet amb molt poca quantitat de producte (3 l/ha) i amb un producte biològic i compatible amb l’agricultura ecològica (Bacillus thuringiensis Kurstaki), l’eficàcia dels tractaments ha estat molt alta, si es compara la quantitat de bosses-niu actives en zones tractades en relació amb zones equivalents no tractades.

El tractament més efectiu per a combatre la processionària en l’àmbit forestal és l’aeri i ha de fer-se a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues. A escala local, es poden aplicar altres tipus de tractaments de control, però sempre amb productes i tècniques autoritzats.

El Departament ha mantingut l’esforç en les inversions en tractaments aeris de control de plagues forestals. Entre els mesos d’octubre a desembre, s’ha arribat a 17.500 ha, principalment al Prepirineu i al Pirineu, però també al Garraf i el Baix Penedès, atès que sembla confirmar-se la tendència d’increment d’afectació a les zones baixes.

Entre els anys 2014 i 2017, com a conseqüència de les condicions climatològiques amb tardors i hiverns molt més càlids que la mitjana i també perquè es van disminuir les hectàrees controlades amb tractaments aeris, la població de processionària va augmentar de manera extraordinària i va generar certa alarma social. A partir de 2018, la tendència general indica una disminució dels nivells d’afectació per processionària, sobretot dels nivells de més afectació.

Al final de cada hivern, amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals del Departament català d’Interior i Seguretat Pública, es fa una cartografia de les afectacions per graus. La superfície total afectada l’hivern 2023-2024 va ser d’unes 95.000 ha aproximadament (14.500 de nivells 3, 4 i 5).

Cal destacar que la persistència i el manteniment d’aquests tractaments de control contribueix al fet que la gravetat de les afectacions vagi disminuint, tot i que les perspectives no són gaire favorables en l’actual escenari de canvi climàtic. A més del desplaçament en altitud per l’increment de les temperatures, s’estan observant canvis importants en el patró de les afectacions: manca de control natural en determinades zones, que ocasiona afectacions importants en anys consecutius, agreujament dels efectes sobre els pins afectats degut a la confluència de diferents agents, i presència simultània a la mateixa zona d’erugues en diferents estadis larvaris.

També cal tenir en compte que l’objectiu d’aquests tractaments no és erradicar aquest organisme, sinó contribuir a l’equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes. Aquesta plaga, a més d’originar urticària i trastorns al·lèrgics, ocasiona importants perjudicis a les economies locals, com ara el turisme rural, la ramaderia o el sector forestal.

El producte que s’utilitza és biològic (Bacillus thuringiensis Kurstaki), compatible amb l’agricultura ecològica i no classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. El mateix estudi de seguiment dels tractaments mostra, a més, que la persistència d’aquest producte biològic és inferior a tres setmanes.