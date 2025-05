Xerrada informativa, a Encamp, sobre “mesures i ajudes per a millorar l’accés a l’habitatge”

Cartell anunciant la xerrada informativa sobre accés a l’habitatge (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp oferirà aquest proper dimarts, 20 maig, a les 15 hores, una xerrada informativa sobre les mesures i ajudes que ha desenvolupat per a millorar l’accés a l’habitatge i que es troben recollides en una ordinació. La xerrada està dirigida sobretot a la gent gran, ja que s’explicaran les mesures pensades per a aquest col·lectiu, com el programa compartir +60 o el programa garantia. Tot i això, l’acte està obert a tothom qui vulgui conèixer les línies generals de l’ordinació.

Més endavant, es farà una nova xerrada encarada als joves per a explicar-los les mesures que els poden beneficiar. Aquest acte també estarà obert a tothom qui tingui interès. La iniciativa respon l’objectiu d’informar de les noves mesures a tota la població, en especial a aquells col·lectius als quals van destinats els diferents programes.