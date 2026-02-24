X ignora la senyera a l’emoticona de la bandera d’Andorra

Diversos usuaris de la xarxa social X (antic Twitter) han denunciat recentment que l’emoticona de la bandera d’Andorra no és fidel a la realitat. Concretament, l’emoji no inclou la senyera a la part inferior esquerra de l’escut i duplica les tres barres del comtat de Bearn. Així ho publicava aquest dilluns RTVA.
Tal com recorda aquest mitjà públic, l’escut d’armes de la bandera andorrana està format per quatre elements: les armes del copríncep episcopal, les del comte de Foix, la senyera i les dues vaques que representen l’antic vescomtat de Bearn. Aquest disseny està reproduït per Unicode, l’estàndard internacional que permet codificar caràcters, símbols i emojis.
Tot i això, cada empresa adapta els emojis a les seves aplicacions i sistemes operatius. En el cas d’X, l’empresa Twemoji va redissenyar l’escut andorrà el 2015 interpretant que les tres barres del comtat de Bearn i la senyera eren el mateix, duplicant les barres del Bearn i eliminant les quatre barres catalanes. Aquesta decisió ha generat crítiques entre usuaris que reclamen una representació més fidel de la bandera nacional.