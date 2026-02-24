Kic Barroc presenta el disc Entor, un viatge jazzístic inspirat en els paisatges dels Pirineus

El pianista i compositor andorrà Kic Barroc publica Entor, el seu segon treball discogràfic, un projecte format per vuit composicions originals que beuen directament de l’univers natural dels Pirineus. Cims, llacs i paisatges d’alta muntanya esdevenen el punt de partida i d’inspiració d’un disc que dialoga amb la tradició jazzística des d’una mirada contemporània.
Després de l’experiència de Mon noM (2022), treball que va presentar en diverses sales d’Andorra, a diferents ciutats de Catalunya, del País Basc, de la resta d’Espanya i també, a França. Amb Entor, Barroc consolida una veu pròpia dins l’escena del jazz actual, amb un so més madur, cohesionat i amb una clara voluntat narrativa.
Un jazz d’arrel i exploració
Entor, enregistrat per Underpool Studios i amb un total de vuit temes, proposa un recorregut musical que combina l’herència del jazz modern amb harmonies i ritmes actuals. El resultat és una obra equilibrada entre lirisme i dinamisme, on la improvisació es posa al servei d’una arquitectura compositiva sòlida.
El disc destaca per la interacció profunda entre els músics, un dels seus principals valors artístics. Lluny de concebre’s com un simple recull de peces, Entor funciona com una experiència sonora global, amb una identitat pròpia i una clara coherència estètica.
Per a aquest treball, Kic Barroc s’envolta d’un equip de músics amb una trajectòria consolidada: els saxofonistes Irene Reig i Baptiste Herbin, la trombonista Alba Pujals, el bateria Kike Pérez i el contrabaixista Brady Lynch.
Des d’aquest dilluns, el disc en format vinil ja es pot adquirir a la llibreria La Trenca, l’FNAC Andorra i Barcelona, a la botiga Andorra Guitars, al centre Andorra Hi-Fi, a Distrijazz Barcelona i Amazon. També està disponible a totes les plataformes d’streaming: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, BandCamp, entre d’altres.
Durant la tardor i l’hivern s’ha programat una gira per a donar a conèixer el nou treball en diferents ciutats de Catalunya i del sud de França, amb dates encara per confirmar. Abans d’això i per a fer un tastet abans de la gira, Kic Barroc oferirà un concert de presentació d’aquest nou treball, el divendres 27 de febrer, amb motiu de la reobertura de l’Auditori d’Andorra a Ordino i organitzat pel Govern d’Andorra. Les entrades són gratuïtes.
Concebut inicialment per a format de sextet, Entor és també un projecte versàtil que pot adaptar-se a quintet, quartet o duo (piano i saxo), fet que amplia les possibilitats de programació en diferents escenaris i festivals.
Una trajectòria vinculada al jazz al país
Kic Barroc, format a Barcelona en piano clàssic, grau superior en piano jazz i especialització en composició, amb referents com Marco Mezquida i Txema Riera, compta amb una destacada participació en diferents esdeveniments culturals del país. És impulsor i director artístic del Festival Internacional de Jazz d’Escaldes, i ha col·laborat amb iniciatives com l’Andorra Sax Fest, l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i l’ONCA, amb qui ha estrenat obra pròpia per a piano i orquestra.
Amb Entor, Barroc reafirma el seu compromís amb la creació contemporània i amb la projecció del jazz apostant per una música que combina identitat, recerca i connexió amb el paisatge.
A part d’aquesta faceta artística, Barroc és un dels socis fundadors de Fonorama, una productora que es dedica a la creació musical i sonora de projectes culturals.