Wallapop vs. Vinted. Similituts i diferències

Vinted i Wallapop són dues de les aplicacions més conegudes i utilitzades en l’actualitat per a comprar o vendre articles de segona mà. La seva utilització és molt similar: primer has de crear un perfil, pujar fotos dels articles que desitges vendre i afegir una descripció d’ells. No obstant això, també tenen bastantes diferències que cal conèixer per a decantar-se per l’una o l’altra, o simplement fer-les servir alternativament segons el moment o l’article que desitgem adquirir o vendre.

Per a començar, la diferència bàsica és la seva procedència. Mentre Vinted té la seva seu a Lituània, Wallapop la té a Espanya. Però hi ha moltes altres que enumerem a continuació: