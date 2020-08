Vuit nous positius de COVID-19 aquest cap de setmana a l’Alt Pirineu i Aran

La regió de l’Alt Pirineu i Aran ha registrat aquest cap de setmana -entre divendres i diumenge- vuit nous positius de COVID-19. Només un d’ells s’ha diagnosticat aquest diumenge. Això eleva a 558 el nombre total de contagis detectats des del mes de març passat, respecte dels 550 que hi havia en el recompte de divendres passat al migdia.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat que el risc de rebrot a la regió pirinenca es manté com el més baix de tot Catalunya i, a més a més, aquests darrers dies ha anat a la baixa. Ara és de 33,04. La taxa de reproducció del virus també és raonablement bona i a data d’avui és de 0,85; és a dir, que de mitjana cada nou contagiat passa la malaltia a una persona com a molt.

Les dades obertes recopilades cada dia per la Generalitat i per l’analista Gerard Giménez Adsuar presenten, com a dada més positiva per a l’Alt Pirineu i Aran, que aquesta darrera setmana totes les comarques pirinenques s’han mantingut notablement per sota del límit de referència alemany, que és de 50 positius/setmana per cada 100.000 habitants, malgrat la constant aparició de nous positius. Destaca la situació de l’Alta Ribargorça, on després de superar el límit les setmanes anteriors, les dues darreres setmanes no ha registrat cap nou cas. L’Alt Urgell, el Pallars Jussà i l’Aran s’han mogut en un índex lleugerament superior a 10; la Cerdanya s’ha mantingut per sota de 10; i el Pallars Sobirà han arribat a 30 però igualment també mantenen una taxa baixa.

Diverses comarques catalanes, encara per damunt del límit

Els percentatges més elevats de transmissió del virus s’han produït una setmana més a l’àrea de Barcelona i a la regió de Lleida, malgrat que en tots dos casos s’observa finalment una tendència a la reducció. Els increments més significatius d’aquests dies (amb taxes molt per damunt del límit de 50) han estat al Barcelonès, el Baix Llobregat, el Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues, el Montsià, l’Alt Empordà i el Vallès Occidental. Aquesta última comarca és la que preocupa més ara mateix, perquè ha trencat la tendència positiva que tenia fins ara i per la seva alta densitat de població i d’activitat econòmica.

Pel que fa a comarques properes a l’Alt Pirineu, la Noguera també segueix força per damunt del límit (a 200) però com el Segrià constata una tendència descendent. El Berguedà i el Solsonès, en canvi, es mantenen en paràmetres baixos (per sota de 10), i el Ripollès està just al límit (50).

Catalunya supera els 100.000 contagis

En dades generals, aquest dilluns Catalunya ja ha superat oficialment els 100.000 contagis de COVID-19, després que s’ha constatat 1.230 casos nous. Els darrers dies es manté la tendència a l’aparició d’uns mil positius cada dia.

El gruix principal segueix corresponent a les tres regions sanitàries metropolitanes, que en el darrer recompte han sumat 963, dels quals 370 han estat a Barcelona ciutat, 319 a la Metropolitana Sud i 274 a la Metropolitana Nord. A la regió de Lleida s’ha comptabilitzat 131 nous casos; a Girona, 56; a les Terres de l’Ebre, 26; a la Catalunya Central, 22; al Camp de Tarragona, 21; i a l’Alt Pirineu i Aran, només un.