L’Inter Club Escaldes nega qualsevol “arranjament amb cap equip”

L’Inter Club Escaldes, mitjançant un comunicat, posa de manifest que les acusacions de suposat frau aparegudes els darrers dies en determinats mitjans de comunicacions del Principat i per les quals la FAF ha presentat denúncia policial aquest matí són “absolutament falses i mancades de tot fonament”. Així, “l’Inter Club Escaldes i el Sr. Lima no han participat de cap pacte, acord o arranjament amb cap equip, per assolir objectius esportius“, afirma el comunicat del club.

El club escaldenc considera que les acusacions “són totalment falses, afecten greument l’honor, la probitat i la imatge dels esportistes en general i dels clubs de futbol d’Andorra”.

Segons el comunicat, l’Inter Club Escaldes defensa que “l’acusació es basa, essencialment, sobre una suposada alineació per part del UE Sant Julià inferior al seu potencial per a, presumptament, afavorir l’Inter Club Escaldes. Ara bé, cal fer avinent que al seu partit anterior contra el FC Santa Coloma, l’UE Sant Julià va presentar una alineació encara més inferior amb, inclòs, un porter jugant la totalitat del partit com a jugador de camp. Aquest extrem és de fàcil comprovació comparant, simplement, les dues alineacions”.

“En tot cas, les alineacions corresponen a opcions tàctiques de l’UE Sant Julià i sota cap concepte responen a acords o arranjaments de partits, acusació que refutem en rotund”, continua la nota de premsa emesa pel club d’Escaldes i publicada al seu web.

“A la llum dels elements exposats, ens interroguem si les falses acusacions formulades podrien formar part d’una manipulació i una estratègia per atemptar contra l’Inter Club Escaldes i els seus esportistes. En aquest sentit, instarem les accions legals escaients a fi de que s’investigui degudament aquesta falsa acusació i la informació que s’ha difós en particular cap a un mitjà de premsa” avisa el club, que recorda que va ser objecte d’una acusació d’alineació indeguda per la qual “l’òrgan competent de la FAF, desprès de rebre les al·legacions del club va tancar immediatament i sense més tràmits l’expedient al constatar la nul·la fonamentació”.

“Amb tot, no tolerarem que es posi en dubte la integritat dels esportistes del sector futbolístic d’Andorra per part de tercers amb l’únic objectiu d’atemptar, semblaria, contra l’Inter Club Escaldes“, conclou el comunicat.