Treballs d’asfaltatge a la carretera N-260 al Pont de Bar

Aquests dies s’estan executant treballs de millora de la carretera N-260 al terme municipal del Pont de Bar. Concretament, aquesta setmana passada s’ha dut a terme l’asfaltatge del tram entre el límit comarcal de la Cerdanya i l’Alt Urgell i la cruïlla de la carretera de Toloriu.

Els treballs adjudicats pel Ministeri de Foment del Govern d’Espanya serveixen per millorar l’asfalt en una part de l’Eix Pirinenc, la que connecta Puigcerdà i la Seu d’Urgell, en la qual l’alt volum de trànsit i les nevades a l’hivern causen un major deteriorament del ferm. Per aquest motiu, actualment hi ha senyalització provisional i s’hi limita la velocitat permesa habitualment. Els propers dies és previst que s’hi torni a pintar les línies que delimiten els dos carrils de circulació.

En aquest sentit, l’any passat ja es va renovar el paviment al tram comprès entre els municipis de Prullans i Montellà i Martinet, on en anteriors ocasions s’hi havia denunciat el deteriorament i l’aparició de sots. D’altra banda, al municipi del Pont de Bar, aquest hivern s’hi va fer treballs per consolidar la muntanya en dos punts on hi havia hagut esllavissades de roques, a la mateixa zona on ara s’està renovant l’asfalt.

Obres en d’altres trams

Aquest estiu, segons ha comunicat el Servei Català de Trànsit, també s’estan duent a terme obres de millora en d’altres punts de l’N-260 com són els trams d’Alp (Cerdanya), Toses (Ripollès), la Vall de Bianya (Garrotxa) i Vilajuïga (Alt Empordà).