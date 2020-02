Es diu, es comenta, es rumoreja que un dia d’escola a John Lennon, un professor li va preguntar que volia ser de gran. Ell va respondre: “feliç”. Li van dir que ell no entenia la pregunta, i ell els va respondre que ells no entenien la vida. Una estona lliure, un dia o una setmana de vacances. Aprofita-ho i fes que es converteixi en un instant meravellós. Deia Einstein: Hi ha dues maneres de viure: com si res és un miracle o com si tot és un miracle.

Aprofita el teu temps lliure i meravella’t de tot. Gaudeix de la vida. La màxima meta en la nostra vida ha de ser que al final del dia tinguem més moments bons que dolents. No importa si caus, importa si t’aixeques. Tant se val si estàs trist, importa que tornis a somriure. No importa el temps, importa que el gaudeixis. Mahatma Gandhi molt sàviament va dir: “Viu com si anessis a morir demà. Aprèn com si anessis a viure sempre”. Cadascú pot interpretar a la seva manera, en el meu cas entenc: Viu i gaudeix avui sense deixar d’estar preparat per al que vingui. no importa com et fereixen, importa com et recuperes. si la memòria no em falla Jorge Bucay en el llibre “Històries per reflexionar” va escriure una que es deia el cercador.

Tracta sobre un home que arriba a un cementiri i veu inscripcions a les pedres on diu el nom de la persona i els anys. Us recomano que el llegiu en un d’aquests estones lliures que heu d’aprofitar per viure.

Llegeix l’article ampliat a www.juanjuncosa.com. Tots els dilluns comentem l’article en www.alpicatradio.com de 14.30 a 15.30h.